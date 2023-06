Тайнствени ритуали на древните: Откриха "пещерата на костите" на Хомо наледи

И зследователите са открили доказателства, че представители на мистериозен архаичен човешки вид са погребвали своите мъртъвци и са издълбавали символи по стените на пещери много преди най-ранните доказателства за погребения от съвременни хора.

Мозъците на изчезналия вид, известен като Хомо наледи, са били с размер около 1/3 от този на съвременния човешки мозък.

Разкритията могат да променят разбирането за човешката еволюция, тъй като досега подобно поведение се свързваше само с по-едрите мозъци на Homo sapiens и неандерталците.

Homo naledi, an extinct human relative, buried dead and carved symbols long before modern humans, new research at the Rising Star cave system in South Africa found https://t.co/1uJIaCU2tG — CNN (@CNN) June 6, 2023

Откритията са подробно описани в три проучвания, които са приети за публикуване в списание eLife.

Вкаменелостите, принадлежащи на Хомо наледи, са открити за първи път в пещерната система Rising Star в Южна Африка по време на разкопки през 2013 г. Пещерната система е част от "Люлката на човечеството" в Южна Африка - обект на световното наследство на ЮНЕСКО, обхващащ район, в който учените са открили вкаменелости на множество древни видове предци на човека - останки, които помагат за разкриването на историята на човешката еволюция.

Палеоантропологът и изследовател на National Geographic д-р Лий Бергер и неговият екип от "подземни астронавти" продължават работата си в обширните и опасни пещери, за да разберат по-добре изчезналите хоминини, или древните предци на човека.

Сега изследователският екип е открил останки на възрастни и деца от Homo naledi, които са били положени в ембрионална позиция в пещерни вдлъбнатини и покрити с почва. Погребенията са по-стари от всички известни погребения на Хомо сапиенс с поне 100 000 години.

По време на работата по идентифицирането на пещерните погребения учените откриват и редица символи, гравирани по стените на пещерите, чиято възраст се оценява на 241 000-335 000 години, но те искат да продължат изследванията си за по-точно датиране.

Символите включват дълбоко издълбани кръстосани шарки, наподобяващи хаштагове, и други геометрични фигури. Подобни символи, открити в други пещери, са били издълбани от ранните Хомо сапиенс преди 80 000 години и неандерталците преди 60 000 години и се смята, че са били използвани като начин за записване и споделяне на информация.

My thoughts on the #Homonaledi preprints, just released pic.twitter.com/Y2CR5TVJRB — Chris Stringer (@ChrisStringer65) June 5, 2023

"Тези скорошни открития предполагат умишлени погребения, използване на символи и дейности за създаване на смисъл от Homo naledi. Изглежда неизбежно заключението, че в комбинация те показват, че този древен човешки роднина с малък мозък е извършвал сложни практики, свързани със смъртта", казва в изявление Бергер, водещ автор на две от изследванията и съавтор на третото. "Това би означавало, че хората не само не са уникални в развитието на символични практики, но може дори да не са измислили такова поведение."

Пълзене из пещери

Изследването на подобната на лабиринт пещерна система Rising Star и нейните камери не е за хора със слаби сърца.

Досега екипът е картографирал над 4 километра от пещерите, които имат вертикална дълбочина 100 метра и се разширяват на повече от 200 метра дължина, казва водещият геолог на проучванията д-р Тебого Махубела, старши преподавател по геология в Университета в Йоханесбург.

Системата от пещери включва смъртоносни стръмни падове и малки проходи, като например "Пълзенето на Супермен" - тунел с дължина 40 метра и диаметър 25 сантиметра, през който се налага изследователите да си проправят път по корем, казва д-р Кенейло Молопян, изследовател на National Geographic и водещ разкопките на експедицията "Гърбът на дракона" (наречена на една от особеностите на пещерата).

Бергер каза, че е трябвало да свали 25 кг, за да влезе в опасните камери на пещерата през 2022 г.

"Това беше най-ужасното и най-прекрасното преживяване в живота ми", казва Бергер. "Почти умрях, излизайки оттам, но явно си е струвало да направя някои от тези открития. Мисля обаче, че важна част от това е, че пътуването не би било толкова трудно, според мен, за Homo naledi."

Хомо наледи има някои сходства с хората, като ходене в изправено положение и манипулиране на предмети с ръка, но представителите на вида са имали по-малки глави, по-нисък ръст и са били по-слаби и по-мощно сложени, казва Бергер.

Раменете - които са били ориентирани за по-добро катерене - и зъбите на Хомо наледи имат сходства с по-ранни хоминини като Australopithecus, казва д-р Джон Хоукс, професор по антропология и палеоантропология в Университета на Уисконсин-Медисън.

Изследователите са открили много вкаменелости на Хомо наледи в пещерите, включително останки на съвсем малки бебета и възрастни хора, които им помагат да разберат Наледи като популация - казва Хоукс. И тъй като екипът продължил да навлиза по-дълбоко в пещерите, станало ясно, че Хомо наледи е познавал и използвал много обширни части от пещерната система.

Когато Бергер и екипът му обявиха откриването на Хомо наледи през 2015 г., те предположиха, че е възможно видът умишлено да се е отървал от мъртвите си в пещерата Но идеята за това, че хоминин с малък мозък е направил това, се смяташе за много спорна хипотеза.

New research suggests an ancient small-brained human cousin, Homo naledi, may have buried its dead and carved symbols into cave walls — a surprising behavior for a species with such a small brain. But some outside experts think more evidence is needed. https://t.co/xWzQlOxHQa — The Associated Press (@AP) June 5, 2023

През 2018 г. екипът започва да открива доказателства, които подкрепят идеята, че Хомо наледи умишлено е погребвал мъртвите си. Учените откриват овали, вкопани в повърхността на пещерата, наподобяващи дупки, и останки от тела, поставени вътре в свити позиции.

Други погребения са вкопани хоризонтално в склоновете, а телата са поставени вътре, което показва, че останките не са попаднали там по друг, не умишлен начин, казва Бергер.

"Това не е тяло, което е умряло в някоя вдлъбнатина или дупка. Това е цяло тяло, което е било покрито с пръст и след това се е разложило в самия гроб, което отчасти показва, че е било погребано по това време като цялостно телесно тяло, но не чрез някакво драматично срутване или измиване", каза Бергер. "Смятаме, че те са покрили лакмусовия тест за човешки погребения или архаични човешки погребения и най-древните човешки погребения, и затова ги описваме като гробове или погребения от нечовешкия вид Хомо наледи."

И тогава екипът намира артефакт в рамките на погребението и открива издълбани на стената рисунки.

Гравюри по стената

В рамките на един от гробовете е открит камък с форма на инструмент, погребан до ръката на възрастен човек от Homo naledi. В коридор над погребенията, в преддверие, се намира стена, покрита със скални гравюри.

Дълбоко издълбаните геометрични фигури се появяват върху стените на доломитни скали, които достигат 4,5 до 4,7 по скалата на Моос за твърдост, която помага на изследователите да оценят устойчивостта на минералите на надраскване. Доломитът е на половината път от диаманта (в горната част на скалата) по отношение на твърдостта, което означава, че за издълбаването на стените е било необходимо изключително много време и усилия - казва Бергер.

Екипът вярва, че за издълбаването е отговорен Хомо наледи, а не Хомо сапиенс, тъй като няма доказателства, че хората някога са били в пещерите.

Upon excavating the Dinaledi cave system in South Africa, Lee Berger (@LeeRberger) @InsideNatGeo and his team discovered a tool-shaped rock close to the hand of the skeleton of a young teenager in one of the Homo naledi burial sites.



Learn more: https://t.co/kxLdDaSzRr pic.twitter.com/YVqm9oEpDA — New Scientist (@newscientist) June 6, 2023

Хомо наледи е можел да вижда какво правят в пещерите, като е използвал огън. В пещерите има разпръснати доказателства, включително сажди, дървени въглища и обгорели кости, които показват, че те активно са палели огън - казва Бергер.

Както погребенията, така и символите предполагат, че Хомо наледи е бил способен да се занимава със смислено поведение, казва Агустин Фуентес, изследовател на National Geographic, специалист по биокултура на място и водещ автор на третото проучване.

Значението на символите е неясно и изследователите не могат да кажат дали те са били използвани като вид език или комуникация в рамките на вида.

"Това, което можем да кажем, е, че това са умишлено направени геометрични дизайни, които са имали значение за наледи", казва Фуентес. "Това означава, че те са изразходвали много време и усилия и са рискували живота си, за да гравират тези неща на тези места, където са погребвали телата."

"Откритията на наледи предполагат, че по-големите мозъци не могат да бъдат единствената връзка със сложното поведение, за което изследователите някога са предполагали, че се отнася само за хората", каза Фуентес.

"Предизвикателството тук е, че сега знаем, че Homo naledi, в допълнение към Homo sapiens и неандерталците и денисовците и няколко други, са се занимавали с поведение, което дори само преди няколко десетилетия смятахме, че е уникално за нас", каза той. "Това означава, че трябва да преосмислим времето на използване на огъня, на създаване на смисъл и на погребване на мъртвите в историята на хоминините."

Крис Стрингър, ръководител на изследванията за произхода на човека в лондонския Природонаучен музей, заяви, че макар преди да е бил скептичен към твърденията за поведенческата сложност на Хомо наледи и неговия мозък с размерите на маймуна, "значителните доказателства, представени сега от Бергер и колегите му за възможни погребения и стенни гравюри, не могат да бъдат отхвърлени лесно". Стрингър не е участвал в изследването.

"Със сигурност бих искал да видя опити за датиране на доказателствата за гравюрите и за огъня, но ако тези огромни твърдения се окажат добре обосновани, те имат дълбоки последици за нашите реконструкции на човешката еволюция", казва Стрингър.

Откритията повдигат много въпроси, включително дали поведението вече е било налице при древен общ предшественик, живял много по-рано от Хомо наледи или хората, и защо имаме толкова големи мозъци, "ако подобна на човешката сложност на поведението може да се постигне с мозък, по-малък от половината от този размер", каза Стрингър.

Homo naledi, an ancient human species with a chimpanzee-sized brain may have engraved symbols on cave walls and deliberately buried its dead. But, entering the caves in South Africa where Homo naledi remains were found is extremely challenging.

Learn more: https://t.co/kxLdDaT7GZ pic.twitter.com/1y2bHD3BK8 — New Scientist (@newscientist) June 6, 2023

Следващи стъпки

Работата на Бергер и колегите му по откриването на Хомо наледи и как то потенциално променя човешкото родословно дърво ще бъде споделена в "Неизвестно: Пещерата на костите" на 17 юли и в книга в съавторство с Бергер и Хоукс, озаглавена "Пещерата на костите: Истинска история за открития, приключения и човешки произход", която ще бъде публикувана на 8 август.

Изследователският екип продължава работата си за по-добро разбиране на Хомо наледи, включително на колко години е видът, дали е съществувал по-близо във времето до хората, отколкото се смяташе досега, и дали има запазена ДНК в костите, намерени в пещерната система.