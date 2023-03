Пентагонът: Извънземен кораб-майка може да се „спотайва“ в нашата Слънчева система

П ри наличието на толкова много галактики е повече от вероятно, че ние не сме единственият живот във Вселената. Пентагонът е съгласен с това, като в неотдавнашен доклад на Шон Къркпатрик, директор на Службата за разследване на аномалии във всички области на Пентагона, и Абрахам Льоб, председател на катедрата по астрономия в Харвардския университет, се казва, че е възможно да има извънземен кораб-майка точно в нашия слънчев двор. В доклада се казва буквално, че потенциално може да има "кораб-майка", който изпраща "малки кораби по време на близкото си преминаване до Земята".

AARO, или Службата за разследване на аномалии съществува едва от юли 2022 г.

Преди да поеме AARO в Пентагона, Къркпатрик е бил главен учен в Центъра за ракетно и космическо разузнаване на Агенцията за отбрана, макар че нито една от тези роли не е непременно ориентирана към извънземните. Всъщност AARO е създадена специално за разследване на неидентифицирани обекти, открити около военни обекти.

