Извънземни, летящи чинии и експерименти: Какво всъщност е Зона 51

В средата на пустинята Невада има прашен и необозначен път, който води до входната врата на Зона 51. Тя е защитена от ограда от верижни елементи, бариера и плашещи предупредителни знаци за нарушаване на границите. Човек би си помислил, че така мистериозна свръхсекретна военна база на Америка ще бъде под по-строга охрана, но не се заблуждавайте. Те я наблюдават.

Какво обаче не знаем за Зона 51? Имало ли е наистина извънземни, забелязвани ли са летящи чинии или това е просто мит. Нека навлезем по-надълбоко в историята на тази мистична зона в Америка.

Отвъд портата камерите виждат всеки ъгъл. На отдалечения връх на хълма има бял пикап със затъмнено предно стъкло, който оглежда всичко долу. Местните жители казват, че базата познава всяка пустинна костенурка и заек, които прескачат оградата. Други твърдят, че в приближаващия се път има вградени сензори.

Какво знаем за Зона 51?

Началото на Зона 51 е пряко свързано с разработването на разузнавателния самолет U-2. След Втората световна война Съветският съюз спуска Желязната завеса около себе си и останалата част от Източния блок, създавайки почти пълно информационно затъмнение за останалия свят. Когато през юни 1950 г. Съветският съюз подкрепя инвазията на Северна Корея в Южна Корея, става все по-ясно, че Кремъл агресивно ще разширява влиянието си. Америка се тревожеше за технологиите, намеренията и способността на СССР да извърши изненадваща атака - само десетилетие след японското нападение над Пърл Харбър.

Зона 51 се отнася за място на картата и е популярното име на база на военновъздушните сили на САЩ. Тя се намира на езерото Грум, пресъхнало езеро в пустинята Невада, на 135 км северно от Лас Вегас.

Това, което се случва вътре, е изключително секретно. Членовете на обществеността се държат настрана от нея с предупредителни знаци, видео наблюдение и въоръжена охрана. Освен това е забранено да се лети над Зона 51, въпреки че обектът вече се вижда на сателитни снимки. Базата разполага с писти с дължина до 12 000 фута (2,3 мили/3,7 км).

Някои местни предприятия в малкия град Рейчъл са приели асоциацията на Зона 51 с митологията за извънземните.

Целият полигон обхваща повече от 2,9 милиона акра земя.

Според американската армия той представлява "гъвкаво, реалистично и многоизмерно бойно пространство за провеждане на изпитания, разработване на тактики и напреднало обучение".

Защо е построен?

Зона 51 е създадена по време на Студената война между САЩ и Съветския съюз като съоръжение за тестване и разработване на самолети, включително разузнавателните самолети U-2 и SR-71 Blackbird.

Въпреки че е открита през 1955 г., съществуването ѝ е официално признато от ЦРУ едва през август 2013 г.

Четири месеца след разкритието на ЦРУ президентът Обама става първият президент на САЩ, който споменава Зона 51 публично.

Какво се случва там днес?

