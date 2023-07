Пеещите пясъчни дюни на Дунхуан: Мистериозният музикален феномен на Китай

В северозападната китайска провинция Гансу пустинните хълмове на град Дунхуанг са оживени от звуците на.. музика. Очарователно и донякъде зловещо явление кара изумително високите пясъчни дюни, разпръснати из пустинята Кумтаг, да „пеят“ под съпровода на вятъра.

Размерите на пеещите пясъчни дюни варират, като най-високите достигат до 1715 метра. Ако се вгледате внимателно в пясъците може да видите цветовете на дъгата.

Въпреки че не са уникално за Дунхуан явление, музикалните дюни в този регион са в центъра на много китайски легенди и фолклорни приказки. Дюните са разположени по протежението на известния Път на коприната - важен търговски път, минаващ между Централна Азия и Европа, който е бил често използван около 1500 години от втори век пр.н.е. Заради изключителното им местоположение тези дюни са едни от най-културно значимите пеещи пясъчни дюни в Китай.

Легендата

Според древна китайската легенда мястото някога е било планински район, където се намирало езерото Лунен сърп, заобиколено от свещени храмове. Вярва се, че то все още се намира в основата на дюните. Звуците от поклоненията, идващи от храмовете, са смутили спящия Жълт драконов принц на близката пустиня, който в гнева си покрил региона и всичките му хора в пясък. От тогава пясъчните дюни звучат с музиката на погребаните в нея.

Докато легендата около музиката на дюните със сигурност добавя атмосфера към този живописен пейзаж, истинската причина за феномена може да се обясни и по друг, не толкова впечатляващ, начин.

Защо дюните пеят?

Качеството на пясъчните частици е само един от компонентите, които карат дюните да пеят. Пясъкът е съставен от частици с различна големина, а техният размер позволява по-добро движение и взаимодействие между зрънцата. Това, съчетано с тяхната форма, създава различен резонанс и честоти. Гладките и кръгли зърна, създават по-добри звуци.

Образуването на дюните също може да допринесе за техния звук, като стръмността на склона влияе върху степента на взаимодействие между пясъчните частици. И разбира се, необходим е правилният вятър, за да издуха частиците точно така, че да издават звук – когато вятърът е силен, дюните създават страшен рев, но при лек бриз хълмовете зазвучават под нежната музика на песъчинките.

Сухият климат също допринася звука, което е и причината пеещите дюни да се срещат в пустинна среда. Ниските нива на влага увеличават триенето между частиците, създавайки звук.

Въпреки че са очарователен феномен, пеещите пясъчни дюни не са чак толкова необичайни и Китай е дом на много от тях. Пустинята Намиб в Намибия също си има пеещи дюни, както и пустинята Сахара.

Какво да правим в дюните?

Тъй като са важен културен обект, дюните се наблюдават внимателно за признаци на ерозия и потенциално вредните ефекти от интензивните посещения на туристи. Усилията за опазване на района имат за цел да повишат осведомеността сред посетителите за ефекта им върху тези и други природни структури.

Популярна туристическа дестинация, Пеещите пясъчни дюни предлагат много повече от просто спиращи дъха гледки и успокояваща музика. Там можете да яздите камила, да обикаляте с планер и се препоръчва да бъдат посещавани по изгрев или залез, за да се насладите на прекрасните гледки.

Въпреки множеството туристи, всяка вечер, когато пустинните ветрове задухат, хилядите стъпки се изтриват и дюните връщат девственото си състояние, готови за представлението на следващия ден.