Откриха нов вида оса, оприличиха я на бижу (СНИМКИ)

Б иолози описаха нов вид оса, открита в Южна Америка, като я оприличиха на "летящо бижу" заради необичайното й оцветяване, съобщи в. "Дейли мейл".

Осата Dolichomitus meii е със златистожълти крила, а тялото й свети в синьо електрик на светлина, но иначе е черно. Открита е в западния басейн на Амазонка.

