България

Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 22:44
Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти
Източник: БТА

„Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти при предлаганите промени в Закона за личната помощ“.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти в Министерския съвет в отговор на въпрос за внесения вчера от „Прогресивна България“ законопроект, който предлага отпадане на обвързването на заплащането на личните асистенти с минималната работна заплата. 

„Ще има нов начин за изчисляване на ставката, предвид предлагания нов вид правоотношения, но възнаграждението няма да бъде по-ниско от получаваното досега“, посочи министърът. По думите ѝ в някои случаи при преоценяване на часовете за предоставяне на услугата е възможно възнаграждението да бъде и малко по-високо.

Увеличават заплащането на личните асистенти

Ефремова обясни, че се предлага отношенията с личните асистенти да бъдат уредени със специален договор вместо с трудов. Според нея тази форма съответства по-добре на същността на предоставяната услуга и ще позволи по-гъвкаво осигуряване на подкрепата за хората с увреждания. Тя ще даде възможност и на по-широк кръг лица, които в момента не могат да бъдат лични асистенти, да станат такива, добави министърът.

На въпрос дали промяната ще се отрази на стажа на асистентите Ефремова каза, че в законопроекта е предвидено времето да се зачита за осигурителен стаж. „Няма да се загубят права от страна на личните асистенти и те ще могат да се осигуряват по същия начин“, заяви тя и уточни, че са предвидени и промени в Кодекса за социално осигуряване.

Спор в НС относно Закона за личната помощ

Като причина за предлаганата промяна министърът посочи изискването при трудов договор да има определено място на работа, което в момента е домът на човека с увреждане. По думите на министъра, когато той излезе например до магазина и асистентът го придружава, отсъствието на асистента от посоченото работно място може формално да бъде отчетено като проблем.

„Основната цел на предложенията е да се осигурят качество, ефективност и контрол при предоставянето на средствата, като водещ остава независимият живот на хората с увреждания“, подчерта Ефремова. Тя добави, че промените са насочени към подобряване на услугата и на начина, по който се уреждат правоотношенията с личните асистенти, които в повечето случаи са хора от близкия семеен кръг.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николета Василева    
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