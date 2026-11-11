Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

П рограма, инсталирана на имейл сървъра на румънска държавна институция, е извършвала търсене в кореспонденция със служебни адреси на НАТО и ЕС. Това съобщават румънски медии, като се позовават на информация на ESET – частна чуждестранна компания за киберсигурност. Тази дейност започнала на 23 декември 2025 г., уточнява телевизия „Диджи“ 24.

Румънската разузнавателна служба потвърди информацията и отбеляза, че е предприела мерки за противодействие и отстраняване на последствията.

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Извършителите са се възползвали от поредица системни уязвимости в операционните системи на „Майкрософт“. След намесата на Националния център Cyberint (специализирано подразделение в структурата на Румънската разузнавателна служба, което отговаря за киберразузнаването и защитата на националната киберсигурност на Румъния - бел.ред.) обаче атаката е била спряна.

Не е установено източване на чувствителни данни, а засегнатата имейл услуга е възстановена. Освен това Румънската разузнавателна служба е уведомила компетентните органи. По случая е осъществено сътрудничество с европейски партньори от разузнавателната общност, както и със съответните структури на ниво ЕС и НАТО.

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В момента Националният център за киберразузнаване провежда сложни разследващи действия, насочени към други аспекти, свързани с кампании, организирани от Руската федерация.