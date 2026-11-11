   Специално съдържание

Парите ни

Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно

Две двойки изживяха магията на 83-тия кинофестивал във Венеция, La biennale di Venezia с Mastercard, главен спонсор на фестивала, и Postbank Priority

11 ноември 2026, 18:30
Когато едно плащане с карта се превърне в незабравимо кино преживяване: безценно
Източник: Mastercard / Postbank

Е дно телефонно обаждане превръща ежедневните плащания с карта в начало на незабравимо пътуване за Рангел Рангелов и съпругата му. Като един от победителите в съвместната кампания на Postbank Priority и Mastercard, той печели възможността да посети 83-тия кинофестивал във Венеция, La Biennale di Venezia, и да премине по червения килим. Наградата идва благодарение на постоянното използване на златната му карта Mastercard към Пакетна програма „Priority by Postbank“, а само дни след щастливата новина двамата вече са на път към един от най-романтичните градове в света.

Съвместната кампания на Postbank Priority и Mastercard дава възможност на двама печеливши и техните придружители да изживеят вълшебството на гондолите и блясъка на световното кино. Наградата не е просто престой във Венеция, а внимателно организирано преживяване, което съчетава култура, кино, кулинария, романтична атмосфера и специално отношение към всеки детайл.

Пътуване, организирано като филмова история

Всеки награден пакет включва посещение на 83-тия кинофестивал във Венеция през септември 2026 г. Всяка есен Венеция събира световните филмови звезди, които представят свои премиерни прожекции и уникално вечерно облекло. За червения килим няма свободна продажба на билети, но българските победители имат гарантирано фестивално преживяване –и също така самолетни билети, трансфери по вода, нощувки в петзвезден хотел на първа линия, кино прожекция с екипа на филма и специална кулинарна програма. Преживяването включва две ексклузивни вечери на локации, които спират дъха, сесия за прическа и грим, фотосесия на червения килим и коктейл с Mastercard на покрива на Palazzo del Cinema.

Източник: Mastercard / Postbank

От гондолата до червения килим

“Съдбата ни върна във Венеция да се возим на гондола, което е едно от основните преживявания в града”, споделя Рангел. При предишното си посещение във Венеция те са с децата си и избират по-практичния вариант с воден транспорт. Този път гондола ги отвежда по Канале Гранде към ресторанта за вечерната програма по маршрут, който разкрива града от най-кинематографичната му страна.

Кулминацията на преживяването идва с преминаването по червения килим и присъствието на фестивална прожекция. „Червеният килим си е червен килим“, казва победителят. Преживяването е кратко, динамично и строго организирано - снимка, няколко крачки напред, а после място за следващите гости. Но точно тази кратка среща със света на киното остава специална. Защото да се почувстваш като главен герой във филм е безценно.

Преди прожекцията гостите виждат част от актьорския екип, а след това ги разпознават и на големия екран. Дори организацията в залата следва строгите правила на премиерното кино. Използването на телефони се следи внимателно, за да бъде запазено съдържанието преди официалната му премиера.

Вечеря, музика и Венеция след залез

Специалните вечери са организирани като самостоятелни преживявания. Първата се провежда в историческа сграда, в зала с една дълга обща маса за всички гости. Декорът интерпретира емблематични венециански сгради, а приглушената светлина създава усещане за специален повод.

След вечерята следва концерт с оркестър, диригент и солисти, допълнен от прожекции на кадри от филми. Музиката преминава от класически италиански мотиви към разпознаваеми мелодии, включително от „Цар Лъв“. „Преплитането на вълнуващата музика с атмосферата на място създаде цялостно изживяване“, споделя победителят.

Дневната Венеция е шумна и пълна с посетители. За двойката истинският ѝ чар идва след залез, когато площад „Сан Марко“ се освобождава, улиците притихват, а градът разкрива архитектурата и романтиката си без обичайното бързане.

Безценното беше цялото изживяване и емоцията, която ще остане и на мен, и на съпругата ми за цял живот“, обобщава той.

Това е и идеята на съвместната кампания на Postbank Priority и Mastercard - да превърне едно разплащане в шанс за история, която се помни. История, в която двама победители получават възможност да изживеят блясъка на световното кино и да се върнат от Венеция не само със снимки, а и с усещането, че за няколко дни са били част от него.

Следете кампаниите на Mastercard и Postbank Priority, за да спечелите и вие.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

   Специално съдържание

Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ

Пуснаха румънския шофьор, задържан на АМ "Тракия", чакат експертизи

Разделят България на 4 региона

Разделят България на 4 региона

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Руският посланик в САЩ почина внезапно

Две верижни катастрофи станаха на АМ

Две верижни катастрофи станаха на АМ "Хемус"

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 12 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 10 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 11 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Румъния разкри кибератака срещу комуникацията с ЕС и НАТО

Свят Преди 56 минути

Румънският Национален център за киберразузнаване разследва кампании, организирани от Руската федерация

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

Правителството одобри военни сделки с Испания, Франция и Италия

България Преди 1 час

България и Испания съвместно ще придобият анти-дрон системи

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Фактчек: Има ли край Киев затвор за мъчения на войници?

Свят Преди 2 часа

Съобщения в социалните мрежи за измъчвани украински войници в таен затвор предизвикаха протести в Украйна

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Роберта Мецола в ЕП: Съболезнования за България

Свят Преди 3 часа

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парламентът одобри на първо четене поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите

Парите ни Преди 3 часа

Увеличението започва с 30% през 2027 г., а до 2029 г. оценките трябва да се удвоят

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

Обявиха два извънредни неучебни дни в 119. СУ в София

България Преди 3 часа

Температурата в класните стаи е паднала до едва 13 градуса при норма от изискуеми минимум 18 градуса

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

НАП откри касови апарати в кашони и нулеви обороти на пазар

Парите ни Преди 3 часа

При проверка на десет магазина в Димитровград не е издадена нито една касова бележка. Обектите са застрашени от запечатване

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Мистерията „Алис Хуанг“: Къде изчезна предполагаемата китайска шпионка, свързана с шефа на Nvidia?

Свят Преди 3 часа

Пълна мистерия около местонахождението на предполагаемата китайска шпионка Алис Хуанг. Дори онлайн разследващите в Китай не могат да открият следа от жената, спрягана за близка до главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

„Не можеш да напишеш „жертва“ без „аз“: Златна статуя на Тръмп изникна във Вашингтон

Свят Преди 3 часа

Сатиричен паметник, озаглавен „Пешеходецът“, осмя Доналд Тръмп в близост до Националния мол във Вашингтон. Монументът изобразява президента, преглеждащ крака си, и припомня медицинското му освобождаване от войната във Виетнам заради костни шипове

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Свят Преди 3 часа

Проектът предвижда разработването на по-достъпни ракети за прехващане на балистични заплахи с участието на европейски партньори

Стачка и блокади в Испания заради жилищната криза

Стачка и блокади в Испания заради жилищната криза

Свят Преди 3 часа

Размерът на демонстрациите ще бъде показателен преди изборите на 29 ноември

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

България Преди 3 часа

Потвърдена е мярката му за неотклонение "задържане под стража"

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Свят Преди 4 часа

Докато се изливат милиарди в AI и губи свободен паричен поток, масовият потребител ползва чатботовете просто като обикновена търсачка. Анализът е на финансовия експерт Павел Бандилов за BISS.bg относно паниката на пазарите и границите на еуфорията

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 4 часа

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

Свят Преди 4 часа

Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

България Преди 4 часа

В участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скоростта

Всичко от днес

От мрежата

11 породи шпаньоли, които ще откраднат сърцето ви (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Леонардо ди Каприо на 52: Кои са жените, оставили следа в живота на холивудската звезда

Edna.bg

На 64 Деми Мур изглежда зашеметяващо, но животът ѝ далеч не е бил приказка

Edna.bg

Освободиха задържания шофьор след катастрофата на „Тракия”

Nova.bg

„Само дишай, всички те обичат“: Разказите на хората, които се бориха за чуждия живот на „Тракия“

Nova.bg