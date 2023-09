Леонардо Ди Каприо и младата му приятелка се срещнаха с майката на актьора в Милано

Н овата приятелка на Леонардо ди Каприо, Витория Черети, се запозна с майката на 48-годишния актьор.

На снимки двойката разглежда музея Pinacoteca Ambrosiana в Милано, Италия, в неделя заедно с майката на носителя на "Оскар", Ирмелин Инденбиркен.

48-годишният актьор от "Вълкът от Уолстрийт" беше забелязан с черна бейзболна шапка, докато излизаше от музея, придружен от майка си и настоящата си изгора.

Leonardo DiCaprio, 48, and new girlfriend Vittoria Ceretti, 25, hang out with actor’s mom in Milan https://t.co/jpR7cHqTOB pic.twitter.com/LqCUBLVinm