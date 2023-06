Леонардо ди Каприо на вечеря с 28-годишна манекенка в Париж

Х оливудският актьор Леонардо ди Каприо бе забелязан на вечеря с 28-годишния британския модел Нийлам Гил в Париж. Те бяха в компанията на Тоби Макгуайър.

Те бяха заснети да вечерят, както и да се разхождат из града. Ди Каприо носеше син суичър и дънки, докато Гил носеше черен топ и сива плисирана мини пола.

