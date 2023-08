Леонардо ди Каприо засечен с 25-годишна италианска моделка

Л еонардо ди Каприо бе заснет да се разхожда с италианската моделка Витория Черети. 48-годишният актьор и 25-годишната Черети се разходиха из Санта Барбара и хапнахасладолед. Ди Каприо беше с бяла тениска и сиви шорти, Черети беше с черни къси шорти и бял суичър, под който имаше къс черен топ.

Това не е първият път, когато Ди Каприо и Черети са забелязани заедно: за първи път те бяха видени да се разхождат в Кан през май тази година. А през август те бяха заедно на звездно парти по случай рождения ден на Рикардо Тиши.

Леонардо ди Каприо се раздели с моделката Камила Мороне миналата година и оттогава е засичан с манекенки. В интернет се шегуват, че Ди Каприо предпочита само момичета под 25-годишна възраст: всичките му бивши любовници са били по-млади по време на аферата с него. Той също се раздели с Морон, след като тя навърши 25 години.

Заради тези слухове Ди Каприо често е критикуван. Актрисата Катрин Райън каза, че актьорът е "заседнал в образа на 23-годишен човек". Журналистката Мегин Кели го осъди, че излиза с много по-млади от него момичета и отбеляза, че по този начин актьорът никога няма да намери любовта си.

