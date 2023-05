Отново влюбена: Тайният нов красавец на Чарлийз Терон! (СНИМКИ)

И зглежда пролетта е в пълен разцвет за Чарлийз Терон, която беше заснета с новата си тръпка Алекс Димитриевич.

47-годишната актриса изглеждаше в отлично настроение, докато беше снимана с Димитриевич в ресторант в Лос Анджелис.

so adorable! 🥹💛 charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california. pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ — charlize theron daily (@dailytheron) May 16, 2023

Звездата от „Чудовището“ беше видяна да се държи за ръце с Алекс Димитриевич, модел по професия, на романтичната разходка.

Последната известна връзка за южноафриканската актриса беше с Шон Пен през 2015 г. Тя също е имала връзки с актьора Крейг Биерко, певеца на Third Eye Blind Стивън Дженкинс, актьора Стюарт Таунсенд и модела Габриел Обри.

Чарлийз е майка на две деца: Джаксън, на 11 години, и Август, на 7. През декември 2022 г. актрисата каза, че би се отказала от кариерата си заради децата си, ако трябва да избира. Тя каза: „Обичам да съм майка повече, отколкото да съм актриса. И никога не съм мислила, че ще кажа това.“

Терон, чийто осиновен син се идентифицира като жена, каза, че децата са изправени пред по-големи опасности в света, очевидно споменавайки насилието с оръжие, срещу което тя е говорила в миналото. През април 2019 г. тя разкри, че по-голямото ѝ дете Джаксън, което беше осиновено като бебе и представено на света като момче, се идентифицира като жена.

„Да, и аз мислех, че е момче“, съгласява се енергично Чарлийз. "Докато ме погледна, когато беше на три години, и каза:"Аз не съм момче!". Ето ви! Имам две красиви дъщери, които, както всеки родител, искам да защитя и искам да видя да процъфтяват. Моята работа като родител е да ги обичам и да се уверя, че имат всичко необходимо, за да бъдат това, което искат да бъдат. И ще направя всичко по силите си децата ми да имат това право и да бъдат защитени в рамките на това.“