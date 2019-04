Ч арлийз Терон призна пред целия свят, че отглежда 7-годишния си син като момиче.

В свое интервю актрисата сподели, че когато бил на 3 години осиновеният ѝ син Джаксън ѝ съобщил, че не е момче. Оттогава тя отглежда две красиви дъщери.

Снимките на Джаксън, които предизвикаха недоумение

Тъй като се появяваха снимки на момчето с полички и роклички и със сплетена коса, мнозина се чудеха какво си позволява актрисата. Чарлийз Терон обаче заяви, че не е тя тази, която определя природата на децата си.

"Те са родени, каквито са и къде точно искат да попаднат, докато растат и какви точно искат да станат, не аз решавам. Моята отговорност като родител е да им се радвам, да ги обичам и да се грижа да имат всичко необходимо, за да станат каквито искат", коментира актрисата.

This beautiful young lady can’t possibly be happy. Look at her. Positively miserable! YES #CharlizeTheron 😊 Ignore the uninformed comments - you are setting a fantastic example 👏👏👏 pic.twitter.com/U1hQSGRUxG — India Willoughby (@IndiaWilloughby) April 19, 2019

Тя сподели още, че се е научила на неконформизъм от своята майка, която за да защити себе си и нея, застрелва баща ѝ пред очите ѝ. Жената е призната за невинна, поема строителната му компания и за пет години от потънала в дългове успява да я направи печеливша.

Чарлийз Терон сподели за убийството на баща си

Чарлийз Терон и майка ѝ Герда Източник: Getty Images/Guliver

След признанието на актрисата последва вълна от коментари и мнения в социалните мрежи

Някои поставиха на съмнение качествата ѝ като родител при положение, че се вслушва в думите на едно 3-годишно дете за това как трябва да го отглежда.

"В миналото си работих като бавачка. Грижех се за 3-годишно момиченце, което твърдеше, че е русалка. Изкарах я от ваната и ѝ казах истината. Сега тя е щастливо 12-годишно хлапе", написа в Туитър консерваторката, журналист и блогър Кандис Оуенс.

Charlize Theron says her son is now a daughter because, “she looked at me when she was 3 yrs old and said, ‘I am not a boy!'”



I used to nanny for a toddler who insisted she was mermaid.



I (the adult) made her get out of the tub anyway.



She is now a happy, human 12 yr old. — Candace Owens (@RealCandaceO) April 20, 2019

"Когато бях на 8 г. баща ми ме хвана да скачам от стълбите, попита ме какво правя и му отговорих - Аз съм Батман. Не, не си, каза той. Аз се тръшнах и се заканих, че ще избягам. Тогава той ми събра нещата в една чанта и ми я подаде. Стигнах до съседите, след което се прибрах у дома и вечерях с родителите си", разказва друг потребител в мрежата.

When I was 8. My Dad caught me jumping from the middle of the stairs “What are you doing?” he said. I replied “I’m Batman!!” He said “ No you are not!” I told him “I’m running away”. He packed a bag for me. I got as far as the neighbors. Turned around went home and ate dinner — MTNums (@mtnums) April 20, 2019

Други разбират защо актрисата е взела решение да подкрепи малкия си син.

"В днешно време ако не проявяваме разбиране към децата си, един ден те си тръгват от нас", пише потребителка в мрежата.

Problem is, these days, if she doesn't let her child do this, her kid will be taken from her. — LadyDay (@ladyday407) April 21, 2019

Има и такива, които поздравяват звездата и смятат, че тя е родителят, което всяко дете заслужава да има.

Thank you @CharlizeAfrica for being the type of parent all kids deserve. #TransIsBeautiful ❤️💜❤️ — Chase Strangio (@chasestrangio) April 19, 2019

Самата Чарлийз Терон не е правила повече коментари по темата.

Актрисата осинови Джаксън през 2012 г., а след три години - малката Огъст. И двете деца са от афроамерикански произход.

Charlize Theron confirms daughter Jackson is transgender https://t.co/6fTJWQaxbW pic.twitter.com/eHZxxoPaiU — Page Six (@PageSix) April 19, 2019

Една от най-паметните роли на иначе красивата актриса е във филма от 2003 г. "Чудовище", където играе проститутка, която заживява впоследствие с жена гей. През 2017 г. Чарлийз Терон разкри, че е имала интимни отношения с жени, когато била по-млада.

Източник: Getty Images/Guliver

