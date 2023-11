„Отмъщението на кралица Ан“: Съдбата на легендарния пиратски кораб (ВИДЕО)

П рез 1717 г. „Отмъщението на кралица Ан“, някога La Concorde, претърпял интересна трансформация от капер до пиратски флагман. Заловен от Черната брада край бреговете на Африка, този кораб, първоначално собственост на френската корона, се превърнал в символ на морския терор.

С елегантната си конструкция и страхотна огнева мощ, корабът под командването на Черната брада сеел хаос в Карибите, блокирайки Чарлстън и предизвиквайки британското господство. Преименуването на кораба на името на кралица Ан символизирало неподчинението на Черната брада срещу наследяването на Хановер.

„Отмъщението на кралица Ан“ обаче имал неочаквана съдба близо до Бофорт, Северна Каролина. Въпреки митовете, според които корабът бил умишлено разрушен с цел печалба, сега той лежи на океанското дъно, останал мълчалив свидетел на легендарното си минало. През 1996 г. водолази открили артефакти, благодарение на които може да се надникне в света на Черната брада - от оръдия до чаша за вино на капитан.

„Отмъщението на кралица Ан“ си остава както историческа реликва, така и основна глава от ерата на пиратството.