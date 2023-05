Най-великите търсачи на съкровища в Америка и какво са открили

Щ е ви разкажем за няколко Индиана Джоунс в реалния живот. Едни от най-успешните търсачи на съкровища в Америка, са откривали изгубено злато, бижута и други скъпоценни артефакти на стойност стотици милиони долари, благодарение на комбинация от страст, изобретателност, упоритост, постоянство и много късмет, разбира се.

Е. Лий Спенс, обща стойност на намерените съкровища: 100 милиона долара

$BLIS Treasure & Shipwreck Recovery Inc is a treasure co. built on 60 yrs of shipwreck recovery & experience, with the key figure Dr. E. Lee Spence, who has been responsible for finding over $1billion in recoveries.@frontpagestocks @JediJazz22 @stockzeus https://t.co/NeVKrYrO0a pic.twitter.com/6zu59EGTDs — GotOTC (@GotOTCdotcom) January 30, 2020



Като дете Е. Лий Спенс е бил обсебен от историите за изгубените по време на корабокрушение пиратски кораби. Той започнал да си събира екипировка за гмуркане, когато бил още в началното училище и открил първия си кораб през 1959 г. когато бил само на 12-години.

Спенс прекарал тийнейджърските си години в изучаване и търсене на изгубени съкровища. На 23 години прави първото си голямо откритие – подводницата „Хънли“ от Гражданската война, която изчезнала през 1864 г. Спенс картографирал местоположението точно до бреговете на Южна Каролина и съобщил на властите.

Оценявана на 40 милиона долара, подводницата и нейното съдържание са описани като един от най-значимите и ценни находки, правени някога в щата Южна Каролина. Въпреки че „Хънли“ е най-впечатляващата находка на Спенс, експертът по корабокрушения е открил и много други изгубени плавателни съдове.

Освен за „Хънли“, Спенс изиграл важна роля за локализирането на корабите от епохата на Гражданската война Housatonic, Constance и Minho, както и SS Ozama - параход, който претърпял корабокрушение край нос Ромен през 1896 г. Като цяло откритията на Спенс са на стойност 100 милиона долара.

Томи Грегъри Томпсън, обща стойност на намерените съкровища: 150 милиона долара

Man Thomas 'Tommy' Gregory Thompson in jail for incident which happened 166 years agohttps://t.co/wFujDrJ3kB pic.twitter.com/4rPuLslX5d — officialdoyou? (@MbamEmmanuel5) March 18, 2023



Томи Грегъри Томпсън станал звезда в света на търсачите на съкровища през 1988 г., след като открил легендарния SS Central America - един от най-великите изгубени кораби на Америка. Океанският инженер от Охайо прекарал години в анализиране на маршрута на кораба и разработване на технологията нужна му, за да го открие.

Корабът, който потънал през 1857 г., бил натоварен със злато на стойност 150 милиона долара в днешни пари и загубата му допринесла за паниката от 1857 г., която се смята за първата истинска световна икономическа криза.

Томпсън успял да убеди инвеститорите да се разделят с 12,5 милиона долара за финансиране на обширната операция по търсенето и спасяването на кораба. От 1988 г. до 1991 г. океанският експерт извадил стотици златни кюлчета, монети и други ценни артефакти на стойност десетки милиони долари.

SS Central America, known as the “Ship of Gold,” was a 280-foot (85 m) sidewheel steamer that operated between Central America and the eastern coast of the United States during the 1850s. The ship sank in a hurricane in September 1857, along with more than 420 passengers and crew… pic.twitter.com/IfvcPSA7X4 — Jeremiah “Jasper” Thompson (@jjfThompson) April 28, 2023

През 2000 г. Томпсън продал съкровище на стойност 50 милиона долара, което спасил, но не успял да върне парите на инвеститорите. Те започнали да го съдят през 2005 г., спечелили делото и Томпсън в крайна сметка избягал. Заради търсачът на съкровища обаче бил арестуван в хотелска стая във Флорида през 2016 г. и хвърлен в затвора, където и останал.

Брентън Истър, обща стойност на намерените съкровища: 250 милиона долара

Homeland Security Special Agent Brenton Easter inspects looted antiquities at the Honolulu Museum of Art. pic.twitter.com/KoI2MydQtS — Lynda Albertson (@sauterne) April 2, 2015



Съвсем различен вид търсач на съкровища е специалният агент Брентън Истър - личният Индиана Джоунс на федералните. Служителят на ФБР, който цял живот е бил фен на филмите за Джоунс, се специализирал в проследяването и възстановяването на откраднати предмети на изкуството и антики.

Истър е спасил хиляди артефакти на стойност около 250 милиона долара по време на своята знаменита кариера. Най-добрият агент е разбил сам черния пазар за контрабандни съкровища и неговата проницателна детективска работа е довела до ареста на безброй контрабандисти.

“In a report by HSI Special Agent Brenton Easter, known for his work investigating smuggled artifacts, Beale admitted to the scheme in what appears to be a plea deal.”@HSINewYork https://t.co/CkQD1oX5bP — Chasing Aphrodite (@ChasingAphrodit) March 12, 2023

Най-известните престъпници, заловени от Брентън Истър, включват собственик на галерия в Ню Йорк Субхаш Капур, откраднал повече от 2600 артефакта на обща стойност 100 милиона долара, главно от храмове и светилища в Индия.

Продължаващ мисията си да унищожи черния пазар за изкуство и антики, Истър в момента работи по операция „Плодороден полумесец“, която се стреми да възстанови хилядите ценни артефакти, които са били плячкосани от ISIS в Сирия и Ирак.

Бари Клифърд, обща стойност на намерените съкровища: 400 милиона долара

Barry Clifford, team leader and well known underwater explorer, after handing over the bar. pic.twitter.com/1aqOcXMvQc — Martin Vogl (@martinvogl) May 7, 2015



Подводният изследовател Бари Клифърд извадил голям късмет през 1984 г., когато открил останките на пиратския кораб Whydah на Самюел Белами, който бил потопен по време на буря край Кейп Код, през 1717 г. За разлика от другите търсачи на съкровища, които заглеждаме, Клифърд искал да запази 100% от плячката си.

През 1988 г. Върховният съд на Масачузетс постановил, че целият пиратски кораб принадлежи на Клифърд, като на практика му подарил кораба и огромния му товар от злато и сребро на стойност от впечатляващите 400 милиона долара.

Но вместо да продаде 200 000 открити артефакта от кораба, Клифърд създал музей в Уест Ярмут, Масачузетс, за да покаже находките си, и дарил селекция от артефакти на международната туристическа изложба, наречена „Истински пирати“ (Real Pirates).

1st Pirate Ship ever discovered in N-America "Whydah Galley"

Sank in a storm off Cape Cod April 26 1717

3rd📷Grenadeshttps://t.co/rGhikg4HOi pic.twitter.com/Kn1pzczFOs — Ticia Verveer (@ticiaverveer) November 8, 2016

Възхваляван за усилията си да запази кораба и ценното му съдържание, Клифърд е удостоен с престижни отличия като наградата Лоуел Томас за подводна археология и е обявен за „Изследовател в резиденцията“ от Американския природонаучен музей в Ню Йорк през 2006 г. .

Мел Фишър, обща стойност на намерените съкровища: 500 милиона долара

Did you know that the Mel Fisher Maritime Museum is the only fully accredited museum in the Florida Keys? That means we’re more than just an exciting adventure story. We’re also a nationally recognized research and archaeology institution.$WOT #WOT #Treasure #Adventure $ETH pic.twitter.com/2kzEX72Qs1 — World of Treasure (@Wotnftgame) February 8, 2023



Покойният Мел Фишър ще остане в историята като един от най-забележителните търсачи на съкровища в Америка. Първо се занимавал с отглеждане на пилета, но имал и талант да намира неща. Фишър започнал да се гмурка през 50-те години на миналия век, за да търси изгубени артефакти от човешката история.

През 1975 г. обаче, се случила голяма трагедия. По време на експедиция, в търсене на съкровища, Фишър загубил сина си, снаха си и един свой приятел, но въпреки това се заклел, че ще продължи. Парите били малко, но Фишър упорито продължавал, като често си казвал „днес е денят“.

През 1985 г. Фишър намерил най-важната находка в кариерата си, когато открил испанския галеон за съкровища Nuestra Señora de Atocha, който потънал в ураган край Флорида Кийс през 1622 г. Стойността на откритото съкровище е невероятна - 450 милиона долара, включително 40 тонове злато и сребро и някои от най-добрите изумруди, добивани някога.

The Spanish ship Atocha sank during a storm in 1622 on its way from Colombia to Spain. In its hold was a vast treasure trove of emeralds silver & gold that got scattered across the ocean floor, lost for more than three hundred years. In 1985, treasure hunter Mel Fisher found it pic.twitter.com/An0ZdqPPsG — ALWAYS LEARNING (@planetearthx2) September 18, 2020

Фишър, който починал през 1998 г., открил също кораба-сестра на Аточа, Санта Маргарита, както и останките на кораб за роби, наречен Хенриета Мари. Неговата едноименна компания, която се оглавява от внука му Шон Фишър, продължава работата на покойния търсач на съкровища.

Грег Стем, обща стойност на намерените съкровища: 1,4 милиарда долара

Odyssey eş CEO'su Greg Stemm: "Apple ne kadar bir bilgisayar şirketiyse biz de o kadar gemi enkaz şirketiyiz." pic.twitter.com/GBxIALSy — Melih Bayram Dede (@melihbayramdede) July 3, 2012



Като главен помощник на водещата спасителна компания Odyssey Marine Exploration и вече несъществуващата Seahawk Deep Ocean Technology, Грег Стем е открил изгубено съкровище на стойност 1,4 милиарда долара.

През 2007 г. ловецът на корабокруширали кораби и неговата фирма открили испанската фрегата Nuestra Señora de las Mercedes, която била потопена край бреговете на Португалия през 1804 г., превозвайки колосални количества златни и сребърни монети.

Odyssey Marine Exploration открили златни и сребърни монети на стойност 500 милиона долара, но след продължителни съдебни процедури били принудени да ги предадат на испанското правителство, което предявило иск върху съкровището. Сега монетите са изложени в Museo Arqueológico Nacional в Мадрид.

The Spanish Nuestra Senora de las Mercedes was a 36-gun frigate that met its demise in 1804. It eventually became one of the largest treasure finds in history. #treasurehunt #history pic.twitter.com/2MgCi763tl — Tomb Trek (@TombTrek) March 30, 2023

За щастие, компанията успяла да се възползва от откриването на множество други кораби, включително HMS Victory, предшественик на едноименния кораб на английския адмирал лорд Нелсън, който донесъл съкровища на стойност 655 милиона долара.