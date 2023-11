Открити са следи от мозъчни операции при разкопки на некропол на 3200 г.

П ри археологически разкопки в района на град Чатак, окръг Ван, Източна Турция бяха открити 400 скелета, като по 30 черепа има следи от мозъчна операция, предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Разкопките продължават в района на некропола, който е на 3200 години. Некрополът бе открит по време на повърхностни проучвания преди две години в Кания Бекан в квартала Узунтекне. Разкопките се осъществяват под ръководството на дирекцията на музея във Ван и под научното ръководство на Гулан Аяз от археологическия отдел на университета „Ван Юзюнджу Йъл“ с подкрепата на Генералната дирекция за културно наследство, музеи и община Ван.

В некропола на Кания Бекан бяха идентифицираха три стаи с каменни стени и четири зидани гроба.

По 30 от намерените в гробниците около 400 човешки скелета има следи от мозъчни операции (трепанации).

Пред Анадолската агенция Гулан Аяз каза, че от 2021 г. провеждат повърхностни проучвания в центъра на града и районите Геваш, Бахчесарай и Чатак. Той разказа за откриването на 7 гробници, които разкриват погребалните традиции от времето на желязната епоха, включително 3 дромос камери и 4 зидани гроба.

Аяз допълни, че екипът е идентифицирал множество погребения, при които е оставена храна и декоративни предмети. Открити са и скелети на хора, погребани заедно с кучета.

„Открихме антропологично значими доказателства.“

