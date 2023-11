Открит е нов древен език сред руини в Турция

Е зик, който не е бил произнасян от векове, сега е открит върху клинописни глинени плочки сред древни руини в Турция.

Древният език е открит в Хатуша, археологически обект в централна северна Турция, който някога е бил столица на Хетската империя. Мястото е обект на световното наследство на ЮНЕСКО още от 1986 г. благодарение на впечатляващата градска архитектура и зашеметяващите произведения на изкуството, които са останали забележително добре запазени векове наред.

New Indo-European Language Discovered



An excavation in north-central Turkey, at the UNESCO World Heritage Site of Boğazköy-Hattusha, has unveiled an uncharted Indo-European language.



