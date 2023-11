Тайнствените скални рисунки в Танзания: Откритието, което предизвиква въпроси

У чени от Ягелонския университет, Полша, са открили 52 изрисувани скални убежища в централната част на Танзания. Някои от рисунките са изчезнали с течение с времето, но непокътнати са останали странни изображения на човекоподобни фигури с огромни глави, пише сп. "Антикуити" (Antiquity).

За скалните рисунки е използван червен пигмент. В тях прави впечатление липсата на домашни животни. Това е позволило на учените да предположат, че изображенията са доста стари и датират от времето на общностите на ловци и събирачи в региона.

Рисунките изобразяват животни, които приличат на антилопи гну, кани (вид грабливи птици), биволи и дори жирафи, както и малък брой човекоподобни фигури с големи глави. Първоначално учените са предположили, че това са изображения на хора, които могат да се превръщат в биволи. Повече такива рисунки обаче не са открити в региона, така че изследователите са допуснали, че те може би изобразяват нещо друго.

Археолозите предполагат, че е възможно огромните глави да са прически или украшения за глава. Те изказват и хипотеза, че това може да е било начин за обозначаване на важни членове на обществото.

Creepy Figures with huge heads found painted in a rock shelter (Swaga Swaga Game Reserve) in central Tanzania inhibited by Sandawe people.

- Before starting with Aliens sh*t, Tanzanians (esp women) have a habit of carrying loads with their heads! Not #Aliens 🤣

📷M. Grzelczyk pic.twitter.com/KEVPfqzMfA