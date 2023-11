Откриха първите "вампирски вируси" в дивата природа в САЩ

З а първи път учени са наблюдавали "вампирски вируси" - патогени, които се закачат за други вируси, за да се възпроизвеждат.

От десетилетия изследователите знаят теоретично, че някои вируси се възползват от други вируси, за разлика от повечето вируси, които се самовъзпроизвеждат.

Сега екип от изследователи в Мериленд наблюдава под микроскоп този процес, който включва "сателитен" и "помощен" вирус.

Щамът на бактериофага, вид вирус, който заразява бактерии, се е прикрепил към "шията" на почвен вирус - мястото, където капсидът се съединява с опашката на вируса.

Биологът и водещ автор на доклада Тагиде деКарвальо заяви: "Когато го видях, си казах: "Не мога да повярвам. Никой досега не е виждал бактериофаг - или какъвто и да е друг вирус - да се прикрепя към друг вирус.“

Вирусната връзка между два патогена се нарича сателит и помощник. Сателитът е инфекциозната нишка, която разчита на помощника за подкрепа през целия си жизнен цикъл.

Екипът изследва проба от сателитен бактериофаг (вирус, който заразява бактериални клетки), включително вид бактерия Streptomyces (помощник), открит в почвата.

Бактериофагът обаче обикновено има ген за интеграция и не се прикрепя директно към своя помощник.

Сателитът в пробата на UMBC, наречен MiniFlayer от студентите, които са го изолирали, е първият известен случай на сателит без ген за интеграция.

Тъй като не може да се интегрира в ДНК на клетката домакин, той трябва да бъде близо до своя помощник - наречен MindFlayer - всеки път, когато влиза в клетката домакин, ако иска да оцелее.

Предвид това, въпреки че екипът не е доказал пряко това обяснение, "Привързването сега има пълен смисъл - казва Иван Ерил, професор по биологични науки, - защото иначе как ще гарантирате, че ще влезете в клетката по едно и също време?".

По-нататъшните наблюдения определят, че MindFlayer и MiniFlayer са се развивали съвместно дълго време.

"Този сателит се е настройвал и оптимизирал генома си, за да бъде свързан с помощника, в продължение на, бих казал, поне 100 милиона години", казва Ерил.

Елиа Масколо, част от изследователската група на Ерил и съавтор на статията, анализира геномите на сателита, помощника и гостоприемника, което разкрива допълнителни улики за тази невиждана досега вирусна връзка. Повечето сателитни вируси съдържат ген, който им позволява да се интегрират в генетичния материал на клетката-гостоприемник, след като навлязат в нея.

Това позволява на сателита да се възпроизвежда всеки път, когато помощник влезе в клетката от този момент нататък. Клетката гостоприемник също така копира ДНК на сателита и своята собствена, когато се дели.