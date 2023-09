Откриха непознат досега вирус в дълбините на морето

О ткрит е невиждан досега вирус в най-дълбокото място на Земята-Марианската падина.

Потапяйки се на 11 000 метра под повърхността на Тихия океан в най-ниската си точка, мътните дълбини на изкопа между Индонезия и Япония са дом на безброй странни същества, включително морския дявол и акулата гоблин.

#Bacteriophages can do the near impossible, removing harmful bacteria while leaving beneficial strains alone.



🧫With phage therapy, the future of medicine and the improvement of human and animal health (among other areas) will improve tremendously.



