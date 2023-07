Смъртоносна заплаха: Опасен вирус се разпространява в Европа

И здадено е спешно здравно предупреждение за това, което е описано като най-голямата заплаха за общественото здраве в момента, заради новите случаи на Кримска-конго хеморагична треска.

Вирусът на Кримска-конго хеморагична треска се предава на хората чрез ухапване от заразени кърлежи или чрез пряк контакт с кръв или тъкани на заразени пациенти или животни. Той причинява при хората тежко заболяване с фатален край, стигащ до 30% от случаите.

Health Minister Fahrettin Koca warned from his social media account of the events of Crimean Congo Hemorrhagic Fever, a tick-borne infection....#FahrettinKoca #Health #Kkka #Tickhttps://t.co/mJvqQ5PKDe — Türkiye News (@turkiyenewsen) July 5, 2023

Новите случаи на убийствения вирус се разпространяват в Европа, като експертите предупреждават, че той може да достигне Обединеното кралство. Той е описан като най-голямата заплаха за общественото здраве в момента, след като избухна в Ирак и Намибия.

Кримско-конгоската хеморагична треска (ККХТ) е причинила два смъртни случая в Пакистан, като няколко случая са регистрирани и в Испания. Миналата седмица вътрешни лица разкриха, че е "много вероятно" скоро да има случаи в Обединеното кралство "в някакъв момент чрез нашите кърлежи".

Заболяването се причинява от Nairovirus, състояние, което се разпространява от кърлежи и според Световната здравна организация (СЗО) и има смъртност между 10 и 40 процента.

Обикновено състоянието се среща в малки стадии в Африка, на Балканите, в Близкия изток и в Азия, съобщава "Експрес". Възможно е обаче болестта да излезе от обичайните си територии и да се насочи към такива като Великобритания и Франция поради климатичните промени.

‘Crimean-Congo hemorrhagic fever (#CCHF) is being spread by #ticks across Europe, Africa and the Middle East’https://t.co/CaciWZwffB #7MCEH — Paul Belcher (@PaulJBelcher) July 6, 2023

Симптоми на Кримско-конгоската хеморагична треска

Сред симптомите на вируса са главоболие, висока температура, болки в гърба и ставите, болки в стомаха и повръщане. Често срещани са и зачервените очи, зачервеното лице, зачервеното гърло и петехиите (червени петна) по небцето.

В тежките случаи, предупреждава СЗО, се срещат жълтеница, промени в настроението и сетивно възприятие. С напредването на заболяването могат да се наблюдават големи площи с тежки синини, силно кървене от носа и неконтролируемо кървене на местата на инжектиране, което започва на около четвъртия ден от заболяването и продължава около две седмици.

При документираните огнища на ККХТ смъртността при хоспитализираните пациенти варира от 9 % до 50 %. Дългосрочните последици от заразяването не са проучени достатъчно добре при оцелелите, за да се определи дали съществуват специфични усложнения. Възстановяването обаче е бавно.

🚨In ​​the last 3 months in Iran, 3 people died due to #Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) disease. pic.twitter.com/ht4Rcl3q1t — Daily Middle East (@middleast_daily) July 6, 2023

Съобщени смъртни случаи

Съобщава се, че през миналата година Ирак е водил сериозна битка с болестта, като между 1 януари и 22 май са регистрирани 212 случая. От тях 169 са докладвани само между април и май.

Агенция Франс прес допълва през май, че досега през 2023 г. са регистрирани още почти 100 случая - и 13 смъртни - които се дължат на заболяването в Ирак.