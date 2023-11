"Много тревожно": Откриха смъртоносен вирус в кърлежи във Франция

Вирус, който причинява хеморагична треска, е открит за първи път във Франция този месец при около 100 кърлежа, събрани през 2022 и 2023 г. във ферми в южната част на страната.

Вирусът на Кримско-конгоската хеморагична треска (ККХТ) обикновено се разпространява чрез ухапване от заразен кърлеж Hyalomma, но във Франция все още не е имало заразяване на хора.

A deadly virus, Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF), has been identified for the first time in France. CCHF, characterized by bleeding from the eyes, has been found in ticks in the Pyrenees Orientales of France.#France #CrimeanCongo #VIRAS #hemorrhagic #feverse pic.twitter.com/m2cbSUQkgm — Bnz English (@BnzEnglish) October 27, 2023

Преди това в Европа са регистрирани случаи на вируса при хора на Балканите, в Испания, Русия и Турция. През лятото в Северна Македония бяха регистрирани два случая, включително един с фатален изход.

В Испания между 2013 г. и 2021 г. също са диагностицирани 10 случая на ККХТ, от които седем пациенти са оцелели.

Според Световната здравна организация (СЗО) вирусът може да предизвика "тежки епидемии от вирусна хеморагична треска", подобно на Ебола, с процент на смъртност между 5 и 40%.

Човек може да се зарази с този вирус чрез контакт със заразени кърлежи или животинска кръв от животни като говеда, овце или кози. Той може да се предаде и чрез контакт между хора със заразена кръв или телесни течности.

🦠 Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) 🦠 is a zoonotic disease transmitted by ticks with a high mortality rate in humans.



We’re closely following an outbreak in #Iraq 🇮🇶, where veterinary authorities are investigating CCHF in ticks and livestock. pic.twitter.com/J4QXPjC3Or — World Organisation for Animal Health (@WOAH) May 26, 2022

Симптомите обикновено са внезапни и започват с висока температура, замайване, мускулни болки, възпаление на очите и чувствителност към светлина. Според СЗО човек може да има и гадене, повръщане, диария и болки в корема.

Други признаци включват ускорен сърдечен ритъм, увеличени лимфни възли и обрив, причинен от кървене. Това е едно от приоритетните заболявания на агенцията, които представляват "най-голям риск за общественото здраве".

Откриването на ККХТ в кърлежите е "много тревожно" според Али Миразими, доцент в катедрата по лабораторна медицина в шведския Каролински институт, който е изследвал този вирус.

"Това показва, че рискът да видим огнище във Франция в близко бъдеще е висок", казва той пред Euronews Next.

Миразими допълни, че в момента няма антивирусни препарати или ваксини за лечение или профилактика на ККХТ.

CDC is in the early experimental stages of developing a vaccine for Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF), a disease that can be deadly, featuring severe symptoms that are similar to Ebola. Read more: https://t.co/tiufw2yqaL #TechTuesday pic.twitter.com/iotgWfuRkV — Dr. Chris Braden (@DrBraden_NCEZID) December 21, 2021

Заболяванията, пренасяни от кърлежи, се увеличават поради изменението на климата

Кърлежът Hyalomma, много голям твърд кърлеж с размер около 5 mm, който пренася вируса, произхожда от Африка и Азия и пътува с мигриращите птици.

Въпреки че този вид кърлежи се среща в Корсика от десетилетия, той е открит на средиземноморското крайбрежие едва през 2015 г.

Експертите, включително специалистите от Френския център за селскостопански изследвания за международно развитие (CIRAD), които са изследвали тези кърлежи, предупреждават, че изменението на климата ще създаде условия, които благоприятстват по-нататъшното разпространение на тези насекоми.

Лоранс Виал, специалист по кърлежите в CIRAD, предупреди, че вирусът е бил открит в кърлежи в Испания няколко години преди появата на случаи при хора, но според нея във Франция може да е различно, тъй като разпространението на видовете кърлежи все още е неизвестно.

Въпреки че в момента няма активно национално наблюдение на кърлежите, Националната агенция по безопасност на храните, околната среда и професионалното здраве (Anses) на Франция препоръча кърлежите да бъдат наблюдавани.

По-рано тази година Anses предупреди, че съществува риск от появата на този хеморагичен вирус във Франция, което се дължи отчасти на климатичните промени.

It was this time two years ago we discovered a potential Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) sample was not diagnosed until after the blood analysis! Better diagnostics, PPE and outbreak surveillance are needed in low resource settings #Laskargah #Afghanistan pic.twitter.com/I7nyAABm5m — Birgitta Gleeson (@BirgittaGleeson) November 25, 2022

"Тази поява става още по-вероятна поради факта, че географският район, в който са установени тези кърлежи, се очаква да се разшири поради продължаващите климатични промени. Това е така, защото кърлежите Hyalomma обичат сухия климат и топлите периоди", заяви през юни Елза Килери, координатор на научния експертен анализ на Anses.

Говедата в Италия също са дали положителен резултат за антитела за вируса на КЧС, което предполага, че са били изложени на вируса.

Говорител на СЗО за Европа заяви пред Euronews Next, че откриването на CCHF в кърлежи във Франция е "тревожно развитие", като добави, че "СЗО заедно с партньорите си следи за възможното разширяване на обхвата на тази и други векторно преносими болести с промяната на нашия климат".

Изглежда, че други болести, пренасяни от кърлежи, се увеличават в Европа, като проучване, публикувано тази година в списание Eurosurveillance, установи, че случаите на кърлежов енцефалит са се увеличили между 2012 г. и 2020 г. с разпространение на северозапад в континентална Европа.

Други проучвания установяват, че случаите на борелиоза - по-известна като лаймска болест - са се увеличили в някои западноевропейски държави, но е необходимо по-добро наблюдение в южните страни.

JUST IN: A man who tested positive for Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF) died on 18 May at the Windhoek Central Hospital isolation unit, where he was transferred, originally from Gobabis. pic.twitter.com/l6VaaUwWPB — Namibian Sun (@namibiansun) May 23, 2023

Как хората могат да избегнат тези кърлежи?

Миразими заяви пред Euronews Next, че властите трябва да "образоват и информират хората в района за рисковете", да наблюдават по-добре района и да информират лекарите и болниците за болестта и нейните симптоми.

За да се предотвратят ухапвания от кърлежи, се препоръчва хората да носят затворени обувки, да избягват тревата и да се придържат към маркирани пътеки, както и да се преглеждат след завръщане от разходка или градина на открито.

След ухапване здравните власти препоръчват кърлежът да бъде отстранен с пинсета и да се дезинфекцира мястото, както и да се следи за евентуални симптоми на заболяване, пренасяно от кърлежи.

Френската агенция за обществено здраве заяви, че честотата на ухапванията на хора от кърлежи Hyalomma се очаква да бъде ниска, тъй като тези кърлежи "нямат особен апетит към хората". Освен това те са по-големи и по-лесно се забелязват от другите видове кърлежи.

Говорител на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) заяви: "Откритието във Франция потвърждава, че съществува потенциален риск хората да се заразят с ККХТ. За следващия сезон на активност на кърлежите през пролетта на 2024 г. и през следващите години във Франция ще бъде извършена задълбочена мултидисциплинарна оценка на риска от възникване на случаи при хора."