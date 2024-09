Откриха обяснение за огромната дупка, която се отвори в Антарктида

А нтарктида не е чужда на ледените щуротии - гигантски въртящ се айсберг или „пръстите на смъртта“, които се крият под повърхността. През 2016 г. обаче учените бяха озадачени, когато в леда на море Уедъл неочаквано се отвори огромна дупка. Сега може би знаем защо се е случило това.

(Видеото е архивно: Откриха уникален квадратен ледник в Антарктида)

Често се случва в рамките на морския лед да се появят открити водни площи, като това явление си има име - полиния. През 2016 г. обаче полинията на възвишението Мод беше най-голямата от 40 години насам, като достигна почти размерите на Швейцария.

Първоначално метеоролозите обясняват необичайно голямата полиния със смесица от необичайни океански условия и епична буря - и дори използват слонски тюлени, за да събират данните, които им помагат да направят това заключение, като на главите им се закрепва някакво модерно научно оборудване с шапки.

Но по-рано тази година друг екип откри, че има повече фактори, отколкото се смяташе досега.

Eight Years Ago, A Switzerland-Sized Hole Appeared In Antarctic Sea Ice – But Why?https://t.co/A1GX2OkycP