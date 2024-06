В Антарктида е открита нова "критична точка" и тя е толкова лоша, колкото звучи

Н ови изследвания разкриха "тревожен" начин, по който големите ледени покривки могат да се стопят чрез топлата морска вода, която се стича в долната част на наземния лед. Изследователите смятат, че откритието може да се окаже дори нова "критична точка на климата" - критичен праг, чието преминаване води до внезапни промени и напълно разрушава даден елемент от земната система.

(Във видеото: Вулкан на Антрактида бълва злато)

Ефектът е установен наскоро от учени от Британската антарктическа служба (BAS), като се основава на предишни изследвания, които показват, че топлата океанска вода може да се промъкне на големи разстояния под ледените покривки.

Новото изследване разглежда как морската вода може да проникне в пространството между сушата и лежащия върху нея леден щит, предизвиквайки локално топене на леда. Този процес смазва леденото дъно и влияе върху скоростта, с която ледът може да се плъзне към морето, което води до допълнителни проблеми.

