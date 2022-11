Учени: Открит е нов потенциално опасен астероид

М еждународен екип от астрономи обяви откриването на голям астероид, чиято орбита се пресича с тази на Земята.

Това създава малък шанс за катастрофален сблъсък в далечното бъдеще, предаде АФП, цитиран от БГНЕС.

Широкият 1,5 км. астероид, наречен 2022 AP7, е открит в известен район, в който е трудно да се забележат обекти поради отблясъците от Слънцето.

Той беше открит заедно с два други близки до Земята астероида с помощта на високотехнологичен инструмент на телескопа "Виктор М. Бланко" в Чили.

"2022 AP7 пресича орбитата на Земята, което го прави потенциално опасен астероид, но в момента или някога в бъдеще той няма траектория, която да го накара да се сблъска със Земята", заяви астрономът Скот Шепърд от Научния институт Карнеги.

Потенциалната заплаха идва от факта, че като всеки орбитиращ обект, траекторията му бавно ще се променя поради безброй гравитационни сили. Поради това прогнозите са трудни.

Новооткритият астероид е "най-големият обект, който е потенциално опасен за Земята, открит през последните осем години", заяви изследователската група NOIRLab.

2022 AP7 отнема пет години, за да обиколи Слънцето по сегашната си орбита. В най-близката си точка до Земята той остава на няколко милиона километра.

