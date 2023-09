Откриха най-старите обувки в Европа

У чени твърдят, че са открили най-старите обувки в Европа - сандали, изтъкани от трева, за които се смята, че са на около 6000 години, съобщи Би Би Си.

Те са открити сред купчина древни предмети в пещера на прилепи в Испания, разграбена от миньори през XIX в., но са анализирани в ново проучване.

Scientists in Spain have identified what they believe are the oldest shoes ever found in Europe – a pair of intricately-woven sandals made of grass that date back more than 6,000 years @Stampa_Estera https://t.co/5KQuMDq1OI