Работници откриха осем мумии от времето на инките

Р аботници, разширяващи системата от газопроводи в перуанската столица Лима, откриха осем погребални вързопа от времето на инките, съобщи АП.

8 mummies and pre-Inca objects uncovered by gas workers in Peru #92223 #archaeology #discovery #mummies #peru #southamerica https://t.co/W8HwCp8bTC

По думите на Хесус Бахамонде, археолог от компания „Калида“, която разпространява природния газ в града, разкопките на компанията за проекта за разширяване на системата от газопроводи през последните 19 години са довели до разкриването на повече от 1900 археологически находки, сред които мумии, керамика и текстил. Находките са предимно свързани с гробове на равнинни площи.

В Лима има също още над 400 по-големи археологически обекта. Познати като „уакас“ на местния индиански език кечуа, тези конструкции се намират по върховете на хълмове, които са считани за свещени места.

The company’s archaeologists believe the finds belong to the pre-Inca culture called Ichma. https://t.co/G3CfHQyuQM