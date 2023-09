Откриха потънал храм на Афродита край бреговете на Египет

Е кип от международни археолози от Египет и Франция откри край бреговете на Египет потънал храм на Афродита. Това съобщи Министерството на туризма и антиките на страната.

Както се уточнява, храм, посветен на древногръцката богиня на красотата, любовта и плодородието, е открит под водата край Александрия. Градът се намира в северната част на страната в делтата на река Нил и близо до водите на Средиземно море.

New discovery. The Egyptian-French archaeological mission discovered a Temple of Aphrodite during the excavations at Thonis-Heracleion in Alexandria #Egypt 👏. The temple dates back to the 5th century B.C. #Archaeology pic.twitter.com/ifRrtx4lLR