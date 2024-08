Откриха мъртва "Риба на Страшния съд" край бреговете на Калифорния

П рез изминалия уикенд край бреговете на Калифорния е открита огромна риба, известна като „Риба на Страшния съд“, пише New York Post.

Още по-лошо е, че рибата е била мъртва, допълва изданието.

3,6-метровият труп на гигантската риба гребло (Regalecus glesne), за която се носят слухове, че е знак за предстоящи земетресения, е забелязан от каякари и любители на гмуркането, които изследват залива Ла Джола в Сан Диего.

„Рибата на Страшния съд“ изпълни обещанието си - земетресение с магнитуд 4,6 разтърси Лос Анджелис само два дни след откриването ѝ, пише New York Post.

‘Harbinger of doom’ oarfish found floating off California coast two days before earthquake struck https://t.co/yXCSbYx8GB pic.twitter.com/es6KdgNM2W

Хората, които откриват екземпляра на рибата не се притесняват от лошата й слава и решават дори да си направят снимка с нея преди да съобщят за откритието си на Океанографския институт „Скрипс“ към Калифорнийския университет в Сан Диего.

Специалисти са извършили преглед и тестове, за да установят какво е причинило смъртта на рибата и попадането ѝ в плитките води.

Рибите от този вид обитават дълбоководни райони. Дори телата им рядко изплуват в плитките води, което прави откритието от миналата седмица изключително рядко.

От 1901 г. насам в целия щат са изплували само 20 риби от вида, съобщиха от океанографския център.

Те са „поразително големи, странни риби“ с дълго, сребристо, лентовидно тяло, което може да достигне до 9 метра дължина, според Океанската консерватория.

In a rare and perhaps ominous sighting, an oarfish, known as a "Doomsday Fish" was found floating near Southern California’s La Jolla Shores.https://t.co/3tYhZoeaxG