Рядък вид риба луна изплува на американски плаж (СНИМКИ)

Г оляма риба луна, за която се смята, че е рядък екземпляр, е изплувала на плаж в щата Орегон, в северозападната част на Тихия океан, съобщиха от аквариума в град Сийсайд, цитирани от ДПА и Асошиейтед прес.

Тя е с дължина около 2,2 метра и е идентифицирана като вид Mola tecta по снимки на новозеландски изследовател, който за първи път я описва през 2017 г.

Според аквариума рибата е изхвърлена на брега на плажа северно от Сийсайд в началото на седмицата. Докато океанските риби луна - Mola mola, са сравнително добре познати, то Mola tecta е доста по-рядка.

“The new species managed to evade discovery for nearly three centuries by ‘hiding’ in a messy history of sunfish taxonomy …That is why we named it Mola tecta ... derived from the Latin tectus, meaning disguised or hidden.” https://t.co/o4DFwYpE5e