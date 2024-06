Гигантска слънчева риба бе изхвърлена на плаж в Орегон

П осетителите на плажа са зашеметени, когато по крайбрежието на Орегон изплувала огромна, 7-футова (2 метра) риба с кръгло тяло, огромни перки и изпъкнали очи.

(Във видеото може да научите повече за: Огромна риба тон бе купена за 202 000 долара на най-големия рибен пазар в Токио)

Експерт идентифицира огромния вид като слънчева риба качулка (Mola tecta), която е една от най-големите костни риби в света и рядко се среща в Северното полукълбо.

Аквариумът в Приморския край получава съобщения за голямата кръгла риба, намерена на плажа в Гиърхарт, малко градче на около 80 мили (130 км) северозападно от Портланд, на 3 юни. Този екземпляр може да е най-големият от този вид, от който някога са вземани проби, според публикация във Facebook от Seaside Aquarium.

След появата на новината за гигантската риба Мариане Нийегаард, морски биолог в Нова Зеландия, която участва в откриването на M. tecta, се свързва с аквариума в Приморския край и я идентифицира като рядка слънчева риба качулка.

