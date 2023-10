Амбициите на Индия: Да изпрати свой астронавт на Луната до 2040 г.

Индия иска да изпрати свой астронавт на Луната до 2040 г., обяви правителството, след като министър-председателят Нарендра Моди издаде инструкции към космическия сектор, в които има планове за космическа станция до 2035 г., съобщи Ройтерс.

Космическите амбиции на Индия получиха тласък, когато страната първа спусна апарат близо до неизследвания южен полюс на Луната само няколко дни след като подобна руска мисия се провали. Индия е четвъртата държава в света, която постигна меко кацане на естествения ни спътник.

Дни след този успех Индия изстреля космически апарат за изследване на Слънцето. Планирано е тази седмица да бъде направен тест за програмата за пилотирана космическа мисия.

"Министър-председателят нареди Индия да се стреми към нови и амбициозни цели, включително създаването на станцията "Бхаратия Антарикша" до 2035 г. и изпращане на първия индиец на Луната до 2040 г.", се казва в изявление на правителството.

