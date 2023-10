Учени разкриват тайните на земните недра: "Вход към ада" или голям планетарен ембрион

В най-долната част на земната мантия под Африка и Тихия океан учени са открили две гигантски структури, които заемат около 3 до 9 процента от обема на Земята.

Разбира се, не съществуват преки начини да се види земното ядро. Най-дълбоката точка в земните недра, до която някога са стигали учените, е условно наречена "вход към ада”.

Тази точка се намира на дълбочина 12 263 метра, което е твърде далеч от земната кора и слоевете, които се намират под нея.

Учени посочват, че чрез информация за сеизмична томография е възможно да се изследва земната кора.

