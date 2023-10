Откриха "гробницата на Цербер" в Италия

А рхеолози откриха изключително запазена и запечатана камерна гробница в община Джулиано в Кампания, Италия. Гробницата е украсена с множество фрески, най-забележителната от които изобразява Цербер - триглавият пазител на подземния свят, което ѝ е дало името „Гробницата на Цербер“.

Гробницата е открита по време на археологическо проучване в района на Флегрео Домициана, част от по-голямата програма за „Завършване и адаптиране на водоснабдителната система“, се обяснява в изявление на италианското министерство на културата.

Предишни проучвания разкриха, че това място често се срещат различни гробни места, които разкриват погребални и кремационни ритуали, от епохата на Римската република (509 г. пр. н. е. до 27 г. пр. н. е.) и римската имперска епоха (31 г. пр. н. е. до 476 г. сл. н. е.).

По време на работата си археолозите откриха „opus incertum“ - вид облицовка, използваща римски бетон или каменни стени, за която първоначално смятаха, че маркира границата на некропола. По-внимателното изследване обаче показа, че това всъщност е предната част на „монументална“ камерна гробница, все още запечатана от оригиналната си туфова плоча. Зад плочата има голяма камера, в която са изрисувани удивителните стенописи, които украсяват стените и таваните.

Фреската на Цербер показва триглавата хрътка от древногръцката митология, застанала между гол мъж, вероятно Херакъл (Херкулес) и бог Хермес. Сцената вероятно изобразява последния от дванадесетте подвига на Херакъл, в който трябвало да улови звяра.

Archaeologists in Italy have discovered a 2,200-year-old tomb near Naples that is painted with frescoes of mythical creatures, including sea-centaurs, the hellhound Cerberus, and two ichthyocentaurs, which have the head and torso of a man, the lower body of a horse, and the tail… pic.twitter.com/JhDyEfUmuP