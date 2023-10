Викингски прозорци: Изгубената светлина на скандинавските варвари

В икингите са имали прозорци в стил, който обикновено се свързва само със средновековни църкви и замъци - това означава, че високопоставените скандинавци са имали стаи, осветени от отвори, покрити със стъкло, съобщи АП, позовавайки се на датски изследователи.

„Това е още едно отклонение от представата за простите варвари викинги, размахващи мечовете си насам-натам“, каза Мадс Денгсо Йесен, старши изследовател в Националния музей в Копенхаген.

