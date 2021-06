Откриха гигантски диамант

Г игантски диамант откриха в Ботсвана. Скъпоценният камък е с размери 7,3 на 5,2 сантиметра и дебелина 2,7 сантиметра.

Това вероятно е третият по големина нешлифован диамант в света. Стойността му се изчислява на 1098 карата.

Диамантът е открит от компанията за добив на скъпоценни камъни "Дебсвана", която официално го представи на президента на Ботсвана Мокгвеетси Масиси.

"Това е най-големият диамант, който "Дебсвана" е откривала в над 50-годишната си дейност", обяви управляващият директор Линет Армстронг по време на срещата с държавния глава.

"Дебсвана" е съвместно предприятие между най-голямата компания за диаманти в света "Де Беерс" и правителството на Ботсвана, което получава 80% от приходите.

По големина диамантът се нарежда след открития в Южна Африка през 1905 г. "Кулинан" - 3106 карата. На второ място е диамантът "Леседи ла Рона", който е 1 109 карата и също е намерен в Ботсвана през 2015 г.

