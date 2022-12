Осем разтърсващи истини за порно индустрията

П рез 2005 г. германски археолог открива скулптура, която мнозина днес смятат за най-старото порнографско съдържание. Датираща от около 7200 г. пр.н.е., тя изобразява две фигури - мъж и жена, които имат сексуален контакт. Повече от девет хилядолетия по-късно, спокойно можем да кажем, че порнографията не е отживелица.

Всяка нова медия - фотографията, филмите, интернет - само задълбочава достъпността и популярността на еротиката.

Ето и осем разтърсващи истини за порното.

1. Големият трафик на специалните сайтове

Различни проучвания потвърждават предположението, изказано в хитовия бродуейски мюзикъл "Авеню Q": Интернет е за порно. PornHub, един от най-известните доставчици на съдържание за възрастни в индустрията, твърди, че през 2015 г. сайтът му е пренасял 75 GB данни в секунда - достатъчно, за да запълни близо 90 милиона 32 GB смартфона. Сайтът е имал общо 87,8 милиарда гледания. Това е около 12 пъти повече от населението на планетата и това е само един порно сайт.

Някои изследователи установиха, че цели 30% от уеб трафика е порнографски, което е далеч най-големият процент от всяка индустрия. Въпреки че тази цифра може да е завишена - според други проучвания тя е едва четири процента - порнографията представлява двуцифрен процент от търсенията в интернет както на настолни, така и на мобилни устройства.

2. Има филм за всеки фетиш

Ако някой някога се е възбуждал от него, има вероятност да има порно, което да го демонстрира. Разпространението на порното, което напоследък се дължи на почти универсалната възможност за стрийминг на видео чрез високоскоростен интернет, е пример не само за наситеност, но и за персонализация.

Отминаха дните, когато фетиш порното обикновено се състоеше от няколко ниши: Разглеждането на списъка с категориите в популярен порно сайт смесва изключително разумното - междурасови отношения, размяна на съпруги, първи път и други. В един от сайтовете има повече от 100 селекции в категорията "Синя коса".

Други забележими категории включват "Велосипеди", "Превръзки за очи" и "Брекети" и това е само началото. Някои на пръв поглед нестандартни фетиши са изненадващо широко разпространени. В списъка на най-популярните фетиши, подредени по обем на търсене в Google, има едно определен раздел - фетиши с балони. Известни още като "лунатици", фетишистите на балони изпитват нарастваща възбуда, когато очакват балон да бъде спукан, било то от чужд предмет или част от тялото.

3. За мъжете актьори това е много тежка работа

Подобно на повечето филми, порнографията е силно изменена. Заснемането на 15-минутна сцена може да отнеме няколко часа, тъй като позициите на камерите, осветлението и звуковото оборудване трябва да се променят заедно с позициите на актьорите. Фантазията на порнографа за гореща, импровизирана сексуална среща обикновено е точно това - фантазия.

Един от актьорите споделя, че многократно е бил лекуван заради болезнени и продължителни ерекции заради употреба на медикаменти, а лекарите го предупреждавали за дългосрочни увреждания, ако продължи да злоупотребява с лекарствата. Към това се прибавя и фактът, че мъжете порноактьори обикновено печелят по-малко пари от колегите си жени, и мечтата на всеки мъж да смени мястото си с човека от екрана става определено по-малко бляскава.

4. Анти-порно активизмът се разраства

Откакто хората блудстват на филмова лента, други се опитват да забранят тази безразборна практика. Като цяло историята на антипорнографското движение включва обичайните заподозрени - религиозни лидери, политици, родителски организации. напоследък обаче антипорнографските съюзници стават все по-разнообразни. Съществува значителна група млади мъже, които, след като са преминали през пубертета в ерата на леснодостъпната онлайн еротика, твърдят, че порното е изкривило представите им за нормални сексуални контакти и взаимоотношения.

Изглежда новата контракултура вече е свързана с това да се ожениш и да създадеш щастливо и здраво семейство. И все пак анонимността, която предоставя интернет порното - отминаха дните на мъжете, облечени в тренчкоти в мръсните кина, или дори на смущаващите каси на магазините за отдаване под наем. Това подсказва, че е още по-вероятно порното ще продължи да процъфтява до безкрай.

5. Преминаването към обикновеното кино е много трудно

Повечето порнозвезди са ужасни актьори, които е по-добре да се занимават с други неща, а не да произнасят кичозни реплики. Когато порноактьорите успеят да получат роля, която не е с рейтинг XXX, тя обикновено все още е сексуално ориентирана. Във филма "Zombie Strippers" от 2008 г. порно легендата Джена Джеймсън играе Кат, съблазнителка, която омайва публиката с движенията си. По-добър е от "Истинска кръв", но това не говори много. Има много други примери, но едно е сигурно - не е лесно да преминеш към нормално кино след такава кариера.

6. Много от известните личности са работили в тази индустрия

Ким Кардашиян и Парис Хилтън стават известни като пускат домашно порно. 19-годишната Камерън Диас, преди да направи пробив с ролята си в "Маската" през 1994 г., се снима в софтпорно. След като става голяма холивудска звезда, тя напразно се опитва да предотврати появата на кадрите в интернет. Явно това е едно добро начало и голям скок за много звезди.

7. Да се пенсионираш от филмите за възрастни

