Този уикенд наблюдаваме Персеидите: Ето какво трябва да знаем

М етеорният дъжд Персеиди, най-добрият за годината, ще достигне своя пик в събота, 12 август, с очаквани 40 метеора на час. Персеидите са един от най-плодотворните метеоритни дъждове и тази година условията са идеални за наблюдение на фойерверките.

Скоростта на този дъжд в час може да достигне 100 метеора в час в добри години и макар че този път може да не достигне толкова висока стойност, Луната няма да пречи на доброто шоу, както беше през 2022 г., тъй като е в намаляващ полумесец. Според НАСА хората в Северното полукълбо би трябвало да могат да видят около един метеор на всеки две минути.

