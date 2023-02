Опасността в „The Last Of Us“ е реална: учените виждат признаци за еволюиране на гъбите

Х итовият сериал на HBO "The Last Of Us" представя остатъците от човечеството, след като гъба е унищожила по-голямата част от населението. Макар че това е измислен сериал и вероятността гъбична инфекция да превърне хората в зомбита е малка, тя не е и нулева. Както съобщава „Форбс“, човечеството не е подготвено за момента, в който биологичният превключвател ще се обърне и това, което е било безобидно, ще се превърне в смъртоносно.

Част от проблема зад нарастващата заплаха, която представляват гъбичните инфекции, е кроткият характер на повечето случаи. Най-често срещаните заболявания, причинени от гъбички, между които кожните гъбични инфекции, сърбежът по краката на спортиста и др., се лекуват с лекарства без рецепта.

„The Last Of Us“ показва свят с гъбички, които са много по-злокачествени и инвазивни, но учените вече виждат признаци, че и в реалността гъбичките еволюират.

Температурата на човешкото тяло – 37 градуса - е твърде висока, за да се задържат повечето гъбички. Това, което може да предизвика пандемия от гъбички както в „The Last of Us“, е ако някой смъртоносен вид започне да се приспособява към по-високи температури. Учените отбелязват, че това вече е започнало с „треската на долината“, която става все по-разпространена в Съединените щати, вместо да се ограничава само до пустините на американския Югозапад.

За щастие, здравите хора по естествен начин се предпазват от най-тежките инфекции. Хората с отслабен имунитет са най-склонни да страдат от това, което д-р Нийл Гоу, професор по микробиология в университета в Ексетър, нарича "болестта на болните". Поради тази причина хората, които е най-вероятно да станат жертви на гъбите в „The Last of Us“, са едни от най-болните хора в страната.

