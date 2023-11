Опасна португалска галера стресна плажуващи в Англия

Н а брега в Дорсет е изплувало интересно създание. Обикновено португалската галера се среща из Атлантическия и Индийския океан, но тази седмица животното е стреснало плажуващите в Югозападна Англия.

Често бъркана с медуза, португалската галера всъщност е сифонофор - колония от малки зооиди, които работят заедно като едно животно. Въпреки че е зашеметяващо за гледане, експерти са призовали плажуващите да бъдат предпазливи с животното.

„Те имат изключително неприятно и болезнено жило, дори след като са умрели“, обясняват от тръста за дивата природа на Дорсет.

„Получихме множество съобщения, за португалски галери, който са изхвърлени от морето на плажовете по крайбрежието на Дорсет”, обявява тръста за дивата природа в публикация във Facebook.

The Portuguese man o'war uses both wind power and ocean currents to drift along and hunt for prey. Watch out for those 30 meter-long tentacles! #BluePlanet2 pic.twitter.com/ZDPngtj3Y6

Португалската галера обикновено живее в открития океан и рядко се среща по бреговете на Обединеното кралство, посочва Daily Mail. Понякога обаче западните ветрове изхвърлят животните на брега.

Обикновено сифонофорите се срещат на островите Сили и Корнуол, но все по-често се наблюдават и в Западен и Северен Уелс и дори на север.

Докато основното тяло обикновено е дълго само 30 см, пипалата могат да се простират до 20 метра.

„Те са страховити хищници, хващат малки риби и ракообразни с дългите си жилещи пипала. Трябва да внимавате и за тези пипала – те могат да жилят дълго след като животното е умряло“, обясняват от тръста за дивата природа на Дорсет.

Странното създание има голямо лилаво тяло и дълги синьо-лилави пипала. Те могат бързо да изгубят цвета си, като се превръщат в полупрозрачни създания с лилав нюанс.

По-рано този месец доклад разкри, че учените наблюдават приток на медузи към британските брегове.

Докладът на Международната морска организация е показал огромен, 32-процентов ръст в наблюденията на медузи тази година в сравнение с миналата. Експертите смятат, че увеличението може да е свързано с изменението на климата, като медузите са привлечени от по-топлите води.

„Популациите на медузите са силно променливи от година на година и зависят от няколко фактора на околната среда, като температурата на морската вода“, казва д-р Питър Ричардсън, ръководител на отдела за възстановяване на океана в Международната морска организация.

Good morning from me and this blanket octopus. She can grow up to 2m long, and sometimes rips the stinging tentacles from Portuguese man'o'war jellies to use as deadly weapons. pic.twitter.com/C7bQqKKEGF