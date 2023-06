Потенциално опасен астероид с размерите на Бурдж Халифа премина покрай Земята

П отенциално опасен астероид с размерите на небостъргач премина безопасно покрай Земята в неделя (11 юни), приближавайки се на около 3,1 милиона километра от нашата планета - около осем пъти повече от средното разстояние между Земята и Луната, предаде НАСА.

Астероидът, наречен 1994 XD, е с диаметър между 1 200 и 2 700 фута (370-830 метра), което го прави потенциално голям колкото най-високата сграда на Земята - Бурдж Халифа в Дубай. По-ранни наблюдения показаха, че скалата е бинарен астероид, съставен от голям астероид с по-малка "луна", която обикаля около него.

The asteroid, named 488453 (1994 XD), is due to pass the Earth at a speed of around 48,000 mph. https://t.co/cvakowA5fW — Newsweek (@Newsweek) June 11, 2023

Свидетели на приближаването на скалата гледаха живо предаване с любезното съдействие на проекта Virtual Telescope Project, който излъчи прелитането на астероида в неделя с начало около 20:50 ч. българско време.

Въпреки че блуждаещият космически камък се размина с нашата планета, НАСА го класифицира като потенциално опасен астероид, като се има предвид неговият размер и относителната му близост до Земята.

Next 12 June, the large (diameter between 370 and 830 meters) potentially hazardous asteroid 1994 XD will have a relatively close and clearly safe encounter with us. Here it is latest image. 📷



🛑🔭👀MORE: https://t.co/SAK38rFqdL pic.twitter.com/96rHzB0lUj — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) May 31, 2023

Всеки обект с диаметър по-голям от 140 м, който обикаля на разстояние по-малко от 7,48 млн. км от Земята, или около 20 пъти повече от средното разстояние между Земята и Луната, се счита за потенциално опасен, тъй като неочаквана промяна в орбитата на такъв обект може да го изпрати на курс на сблъсък с нашата планета.

Понастоящем не са известни обекти с такъв магнитуд, които да са изложени на риск от сблъсък с нашата планета поне през следващите 1000 години, установи неотдавнашно проучване. Въпреки това, в случай че голяма космическа скала представлява пряка заплаха за нашата планета, НАСА и други космически агенции работят върху методи за предотвратяването ѝ.

Asteroid 1994 XD orbits the sun about every 3.6 years and will make another pass by Earth in 2041. https://t.co/R3tcZhriIW — FOX 2 Detroit (@FOX2News) June 6, 2023

През 2022 г. НАСА завърши мисията си за двойно пренасочване на астероид, при която умишлено разби ракета в астероид, за да промени орбиталната скорост на космическата скала. Мисията не унищожи изцяло астероида, но доказа, че челните ракетни удари са способни да променят орбиталните параметри на космическата скала по значителен начин - което прави подобни мисии жизнеспособен метод за планетарна защита, заявиха от НАСА.