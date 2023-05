Астрономи са начертали траекториите на опасните астероиди за Земята за следващите 1000 години

Т ова е неизбежно като изгрева на Слънцето и обръщането на приливите и отливите. Някой ден друг голям камък от космоса ще се разбие в Земята. Случвало се е в миналото и ще продължи да се случва.

Досега човечеството е имало късмет, тъй като не ни се е налагало да се изправяме пред такава катастрофална заплаха. Но ако искаме да оцелеем на тази планета в дългосрочен план, ще трябва да се примирим с реалната опасност от астероиди и да се подготвим.

Организации по целия свят продължават да наблюдават небето. Те създават карти и каталози на всички потенциално опасни близко до Земята обекти или БЗО. Очевидно по-големите астероиди представляват по-голяма заплаха, но за щастие те са по-малко на брой. Преброяването на опасните астероиди не е завършено, но ние има надеждни карти на почти всички потенциално опасни БЗО, по-големи от един километър.

Това е най-малкото полезно, защото астероидите с километричен мащаб имат потенциала не само да унищожат цели градове, но и да причинят значителни екологични щети по целия свят.

За да оцени риска, който представляват тези големи БЗО, екип от астрономи са предвидили техните орбити през следващите хиляда години. Техният анализ предполага, че нито един от тези БЗО с километричен мащаб не представлява значителен риск за нас през следващия век.

Въпреки това имаме затруднения да предвидим орбитите на тези от следващия век. Това е така, защото в орбиталната динамика малки промени могат да доведат до големи ефекти в огромни времеви мащаби. Лека разлика в количеството топлина, което астероидът получава от Слънцето, или неочаквано привличане от Юпитер, може да изпрати астероид по траектория, която след няколко хиляди години в крайна сметка да се пресича с тази на Земята.

Астрономите изследваха най-близката възможна среща между известните опасни БЗО и Земята. Те специално изследваха как това най-близко разстояние се променя в течение на стотици и хиляди години. Учните направиха това чрез поредица от симулации, които начертаха най-много възможни орбитални траектории, като са взели предвид несигурността в текущите орбитални позиции и скорости на БЗО.

Астрономите определиха един конкретен астероид - 7482, като особено опасен. Той ще прекара значително време близо до Земята през следващото хилядолетие. Въпреки че това не означава непременно, че ще удари планетата, а по-скоро, че има голям шанс този обект да се блъсне в Земята през следващите хиляда години.

Изследователите откриха и още един астероид - 143651, който има толкова хаотична орбита, че е невъзможно да се предвиди точната му позиция през последните няколко десетилетия. Следователно дали може или изобщо не може да представлява заплаха, въз основа на сегашното ни разбиране за неговата позиция и скорост, не можем да кажем със сигурност.

Общо астрономите са идентифицирали 28 кандидати, за които има вероятност за "близка среща", което означава, че ще преминат на по-близко разстоянието до Луната.

Нито един от тези обекти не може да удари Земята през следващите сто или хиляда години, но ако искаме да оцелеем в дългосрочен план, определено трябва да им обърнем внимание.