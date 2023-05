Има ли Земята срок на годност: Теориите за края

Х ората си задават един и същ въпрос от хиляди години: кога ще дойде краят на света? Какво ще се случи? Ще умре ли планетата или ние ще изчезнем?

Някои твърдят, че знаят "срока на годност" на планетата

През хилядолетни видения и предполагаеми научни прогнози някои твърдят, че знаят кога ще дойде краят.

Lithographs from the Apocalypse of Saint John series by Odilon Redon, 1899 pic.twitter.com/vcmprAX2iL — Joan Pope (@sexdeathrebirth) March 19, 2021

Апокалипсисът на Свети Йоан

Още от времето на Римската империя имало пророчества за свършека на света. Но Апокалипсисът на Свети Йоан е може би най-влиятелният библейски текст, който описва знаменията, които ще възвестят края на света.

Библията казва, че краят ще дойде, но не дава дата

Въпреки това, Библията не включва конкретна дата, когато това ще се случи.

Haha, brilliant..! RT @Unknown_Photog: The truth behind the MAYA CALENDAR and the END OF THE WORLD has been revealed! pic.twitter.com/547fExjq — Tommy Björk (@tb_foto) January 2, 2012

Маите имали крайната дата, но...

Според най-разпространената интерпретация на календара на маите краят на света трябваше да настъпи през декември 2012 г.

...това беше просто краят на една ера

Но все още сме тук! Някои учени обаче поясняват, че маите са имали предвид края на един цикъл и началото на друга ера, а не за окончателния край на човешката раса.

Ragnarök, (“Doom of the Gods”), in #Norse culture, is the end of the world of gods and men. The Ragnarök will be preceded by cruel winters and moral chaos. Giants and demons approaching from all points of the compass will attack the gods, (1/3) #pagan pic.twitter.com/iOBNrM1dg2 — Scented Dragon (@DragonScented) December 18, 2021

Краят на света (Рагнарьок) според викингите

Според някои интерпретации на легендите на викингската цивилизация за Рагнарьок (битката за края на света), крайна дата за планетата трябваше да бъде през 2014 г. Но и това не се случи.

Кометата на Халей предизвикала паника през 1910 г

Халеевата комета, чието преминаване озарило небето през 1910 г., предизвикала колективна вълна от истерия и страх от идването на края на света.

Газ, който ще сложи край на целия живот на Земята

Както припомня Wired, френският астроном Камил Фламарион твърдял в медии като The New York Times, че когато кометата премине, „цианогенният газ ще проникне в атмосферата и вероятно ще унищожи целия живот на планетата“.

Few stamps depicting the year 2000 problem also known as the millennium bug or Y2K bug pic.twitter.com/ClhDVYi4XF — Xeo ¯³ (@xe0_xeo) September 16, 2021

Y2K

Оказва се, че една кръгла година е достатъчна, за да отприщи голяма доза страх. Това се случило през 1999 г., когато всички се тревожели за „проблема 2000-та година“.

2000 година дойде без никакви проблеми

Въпреки това срив на компютрите и кибернетичния материал, които някои експерти твърдели, че ще се случат, никога не се е случват. И както машините, така и хората тихо навлезли в 21-ви век без никакви бедствия на „Y2K“.

Бестселърът, който неуспешно предрече края на света

И още едно пророчество от 20-ти век е направено в книгата „88 причини защо екстазът ще бъде през 1988 г.“ от инженера на НАСА и библейски изследовател Едгар С. Визенант.

Авторът продава 5 милиона книги, но екстазът така и не дошъл

Според книгата (евангелска метафора за последните времена), екстазът трябвало да се случи през 1988 г. Едгар С. Уисенант продал почти пет милиона книги, а светът така и не свършил.

In 1704, Isaac Newton Predicted That the World Will End in 2060 https://t.co/VwUncMXqki pic.twitter.com/3kvdSsbFNk — Open Culture (@openculture) March 16, 2022

Предстоящият край на света: предсказанието на Нютон

Не само визионери и пророци са предсказвали края на света. Има и учени, които са се изказвали по този въпрос.

Нютон вярвал, че светът ще свърши през 2060 г.

Исак Нютон определил годината на края на света: 2060 г. Но според статия в Daily Mail това не е научно изчисление, а въз основа на религиозни текстове.

Научно обосновано апокалиптично предсказание с много конкретна дата

Но има научни изследвания, които се опитват да изчислят точната дата, на която всичко ще приключи.

Did you know that the prestigious "Science" magazine once published a paper titled "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026." pic.twitter.com/1B3wWD2J1y — Cliff Pickover (@pickover) December 31, 2020

Учените смятаха, че пренаселеността ще доведе до края на света

През 1960 г. статия в списание Science е озаглавена така: „Страшният съд: петък, 13 ноември 2026 г.“. Обяснено е по следния начин: „На тази дата човешката популация ще се доближи до безкрайност, ако продължава да расте, както през последните две хилядолетия.“

Технологичният колапс през 2038 г.

Друго изчисление предсказва технологичен колапс през 2038 г. На тази дата се предполага, че програмирането на много устройства ще бъде остаряло, няма да могат да бъдат рестартирани и няма да работят.

Почти толкова вероятно, колкото Y2K

Разбира се, това не изглежда като реална опасност особено след фиаското "Y2K", което не завърши „по план“. А и би трябвало технологиите да не са толкова придирчиви по отношение на датите, колкото си мислим.

For me, one of the most intriguing astronomical events of the near future is the asteroid Apophis encounter on 2023 Apr. 13.



For hours, this space rock will cross a few constellations and will reach mag. +3 (easily visible by eye). Europe will be in the best visibility zone. pic.twitter.com/tFOxUPkmY5 — Artyom Novichonok (@illvmvm) May 7, 2023

Астероидът, който може да се сблъска със Земята през 2068 г.

Съществува и теорията, че гигантски астероид ще унищожи планетата. Възможността съществува и според някои научни изчисления астероидът Апофис може да удари Земята в някоя от следните три възможни години: 2029, 2036 или 2068.

В безопасност поне през следващите 100 години...

Както съобщава BBC, от НАСА са коригирали тези изчисления и през следващите 100 години Апофис няма да представлява заплаха. Ами след 100 години? Е, това си остава загадка.

Краят на света ще бъде между 3797 и 4011 г.

Някои пророчества за края на света се простират далеч в бъдещето. Такова е и това на Нострадамус в своите сложни писания, които са повод за различни интерпретации. Визионерът от 17-ти век не бил оптимист и всичките му предсказания били обвързани с някакво нещастие.

An Immaculate Copy of Leonardo’s The Last Supper Digitized by Google



View It in High Resolution Online https://t.co/koLcOCZ3Zl pic.twitter.com/GpwyMxeBiz — Open Culture (@openculture) May 13, 2021

Да Винчи включва апокалиптично пророчество в една от своите картини

Леонардо да Винчи също е искал да предскаже датата на края на света. И го е направил по своя си начин с криптирано съобщение в средата на една от своите най-известни картини.

Датата на Апокалипсиса, скрита в „Тайната вечеря“

Според Да Винчи светът ще свърши на 21 март 4006 г. заради потоп. Ватиканският изследовател Сабрина Сфорца Галиция заявява пред британския вестник Express: „Има код на Да Винчи, но той не е този, популяризиран от Дан Браун“. Датата е изведена от различни символи върху картината, преведени в числа.

🔔 | Baba Vanga's terrifying predictions for 2023



More below: pic.twitter.com/XseFKyZigk — LADbible (@ladbible) December 18, 2022

5478-5480: краят според Баба Ванга

Баба Ванга, българска пророчица от 20 век, е класика по отношение на пророчествата. Според баба Ванга краят на света ще настъпи между 5478 и 5480 година.

Вяра в бъдещето

Миленаризмът и апокалиптичните теории са типични за смутните и предизвикателни времена. И въпреки това хората са демонстрирали отново и отново способността си да оцеляват. Засега сме тук, стоим на тази планета и вярваме, че бъдеще ще има.