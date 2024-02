Официално е! Том Круз и рускинята Елсина Хайрова обявиха връзката си

Т ом Круз си има нова приятелка. През последните няколко месеца 61-годишният Круз се е "сближи" с 36-годишната руска светска дама Елсина Хайрова и сега официално се среща с нея, съобщава Daily Mail.

"В обкръжението на Елсина е добре известно, че тя и Том вече са връзка", казва вътрешен източник пред изданието.

"Те се сближиха много през последните няколко седмици, но много внимават да не бъдат снимани заедно, защото искат да запазят личния си живот", продължава източникът.

"Том е оставал да нощува в апартамента на Елсина, който, както можете да си представите, е много красиво място. Те обичат да прекарват времето си заедно и въпреки богатството си, правят много от нещата, които правят нормалните двойки".

Двамата присъстваха на гала вечеря в подкрепа на лондонската благотворителна организация "Въздушна линейка", където принц Уилям беше почетен гост.

Въпреки че Круз и Хайрова пристигнаха поотделно, техни приятели споделиха пред изданието, че това не е изненада, тъй като те прекарват по-голямата част от времето си в нейния многомилионен апартамент в Найтсбридж, Лондон.

Въпреки това двойката е излизала инкогнито на разходки из "Хайд парк", твърдят източниците.

Съобщава се също, че двамата са вечеряли насаме в няколко лондонски ресторанта.

За първи път двамата бяха свързани романтично, след като се съобщава, че са се гушкали на парти в луксозния лондонски квартал "Мейфеър" през декември.

