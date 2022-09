Том Круз изпълни смъртоносна каскада за „Мисията невъзможна 7“ (ВИДЕО)

Х оливудският сърцеразбивач Том Круз остави феновете си зашеметени, като изпълни поредната си смъртоносна каскада, за да промотира предстоящата част от хитовия си франчайз за шпионски трилъри - "Мисията невъзможна".

След "Топ Гън: Маверик":Том Круз е най-високоплатеният актьор в Холивуд

Ново видео зад кулисите на актьора от "Топ Гън" завладя интернет. В клипа той дава възможност на феновете да се запознаят отблизо с привидно невъзможната каскада, в която стои на биплан, маневриращ във въздуха, и спокойно моли кинозрителите да видят предстоящия филм.

„Топ Гън: Маверик" е най-касовият проект на Том Круз

Tom Cruise made an intro video for #TopGunMaverick? Cool 🙂



Tom Cruise filmed a wild aerial stunt for #MissionImpossible7? Wow 😮



Tom Cruise made an intro video for Top Gun: Maverick WHILE filming a wild aerial stunt for Mission: Impossible 7? WHAT?? 😱https://t.co/6gcUbheBEC pic.twitter.com/gnpBTQF2JP