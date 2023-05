Шакира "моли" Том Круз да спре да флиртува с нея

С ъобщава се, че Шакира е отправила молба към Том Круз да спре да флиртува с нея, след като двамата бяха на скорошна среща на F1 Grand Prix в Маями.

След като двете звезди бяха заснети заедно, мнозина започнаха да спекулират, че двамата се срещат и, че Круз бил „абсолютно хипнотизиран“ от нея.

Shakira, 46, is 'begging' Tom Cruise, 60, to stop flirting with her https://t.co/4dTAUWy6vv pic.twitter.com/KjKvypHXMD — Daily Mail US (@DailyMail) May 24, 2023

Въпреки това, става ясно, че тя не търси любов в момента. Беше съобщено, че Шакира е фокусирана върху децата си на фона на раздялата с бащата на децата си Жерар Пике миналата година.

Вътрешен човек добави, че Том е бил "замаян" след срещата им и е действал подобно на това, което е направил след срещата с бившата си съпруга Кейти Холмс.

Източникът добави: „Тя не иска да го засрами или разстрои, но няма привличане или романтика от нейна страна – тя просто се държеше приятелски, поласкана е, но не се интересува“.

Tom Cruise’s Alleged "Dream Woman" Shakira Is Now Reportedly Begging Him To Stop Flirting With Her https://t.co/molwUJTXVx pic.twitter.com/Z8bhYUmGTq — Barstool Sports (@barstoolsports) May 24, 2023

Според Us Weekly, певицата намира слуховете за "забавни" и въпреки че е прекарала "приятно" време с Том, когато се срещнаха на Формула 1, тя няма намерение да продължи нещата.

Певицата, чието пълно име е Шакира Изабел Мебарак Рипол, се раздели с дългогодишната си любов Джерард Пике миналото лято на фона на обвинения, че ѝ е изневерил с жената, с която излезе след раздялата, Клара Чиа Марти.

Tom Cruise is attempting his most dangerous stunt yet: escaping the friendzone https://t.co/JHuL0LpiT3 — Vulture (@vulture) May 24, 2023

Наскоро Шакира обсъди емоционално връзките си след болезнената ѝ раздяла с бившия испански футболист. Говорейки на встъпителната гала на „Жените в латино музиката“, тя каза: „Няма толкова голямо значение дали някой е верен или не; това, което наистина има значение, е дали продължавате да бъдете верни на себе си.“