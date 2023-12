Том Круз има афера с дъщеря на руски политик

Т ом Круз е заподозрян в афера с Елсина Хайрова, дъщеря на депутата от Държавната дума Ринат Хайров и бивша съпруга на руския бизнесмен Дмитрий Цветков, пише DailyMail, като се позовава на свои вътрешни източници.

61-годишният актьор и 36-годишната светска дама са били забелязани заедно на парти в лондонския квартал Мейфеър, а според свидетели отношенията им явно са били романтични. "Бяха неразделни, явно бяха двойка", казва пред Daily Mail вътрешен човек, който е бил сред гостите на "почти изцяло руското" събитие. "Круз изглеждаше обсебен от нея", допълва източникът.

