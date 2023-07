„Знаех, че ме обикаля“: Мъж, нападнат от акула, очаквал да умре, но делфини спасили живота му

М артин Ричардсън плувал в Червено море в Египет, когато бил нападнат от акула мако. Той бил ухапан пет пъти и чакал да умре, когато се случило нещо невероятно.

'I knew it was circling me': Man attacked by shark was waiting to die, then dolphins saved his life https://t.co/nUEfCNCEQR — Live Science (@LiveScience) July 1, 2023

„Нямаше причина акулата да спира“, каза той в новото предаване на National Geographic „Спасени от акула“. „Бях загубил приблизително 2,8 литра кръв. Имаме само 4,5 до 5 литра в тялото си. Очаквах да ме изяде… Знаех, че ме обикаля… Обърнах се и погледнах към планините. Бях се отказал."

В този момент група делфини се появили зад Ричардсън и атаката спряла. След това той бил изтеглен на лодка, която се опитвала да стигне до него преди акулата и след това бил откаран в болница, където му направили повече от 300 шева. „Твърдо вярвам, че делфините спасиха живота ми“, каза той.

Saved from a Shark (2023) 44m [TV-14] Incredible first-hand accounts of people who believe dolphins and whales saved them from a potentially fatal shark attack.... https://t.co/yZXFf90Nmj pic.twitter.com/UNv5XknV31 — New On Disney+ USA (@NewOnDisneyUSA) July 2, 2023

Наистина ли китовете и делфините защитават хората от акули? В предаването „Спасени от акула“ са разгледани отблизо четири случая, при които хората са били спасени от хищниците във водата. „Да бъдеш спасен от друго животно със сигурност е доста романтична идея“, казва в предаването морският биолог Том Хирд.

Но не е съвсем ясно, че това е, което в действителност се случва в повечето случаи.

Майк Хейтхаус, професор в катедрата по биологични науки във Флоридския международен университет, каза, че е малко вероятно делфините умишлено да са спасили живота на Ричардсън.

„Делфините засичат голям облак кръв и знаят, че в района има акула. Ако са имали малки вероятно са искали да изплашат акулата заради тях. Може да не са се опитвали да спасят Мартин“, каза той в шоуто.

В друг случай, разказан във филма, Нан Хаузър, директор на изследвания на китовете на островите Кук, си спомня момента от 2017 г., когато гърбат кит (Megaptera novaeangliae), с който се гмуркала, я спасил от огромна тигрова акула (Galeocerdo cuvier), която я дебнела. На кадри, заснети по време на схватката, китът приближил Нан, бутнал я и след това я вдигнал върху муцуната си.

Άνδρας που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία περίμενε να πεθάνει, όταν δελφίνια του έσωσαν τη ζωή. Ο Μάρτιν είπε στο National Geographic στην εκπομπή Saved From A Shark ότι εκτός από τα δελφίνια «δεν υπήρχε λόγος…Περισσότερα... https://t.co/6OqSW1LF6p pic.twitter.com/IP8pWFc060 — newsbomb.gr (@newsbombgr) July 2, 2023

„Китът ме гледаше сякаш искаше да ми каже нещо“, казва тя в предаването. „Но аз него разбирах. Искаше да разбера. Тогава погледнах надолу към тъмносинята вода и видях тигровата акула точно под мен.“

„И аз знаех и китът знаеше, че това е сериозна ситуация и, че искам да изляза от водата. Тогава изведнъж китът се спусна към мен… хвана ме и ме вдигна върху лицето си.“

Най-необичайният случай обаче бил, когато група спасители, плуващи край бреговете на Нова Зеландия, били обградени от група делфини. Те не знаели, но голяма бяла акула (Carcharodon carcharias) ги дебнела. „Свикнал съм делфините да плуват до мен, но това беше съвсем различно“, разказва в предаването Роб Хаус, един от спасителите били във водата.

Един от по-големите мъжки делфини се устремил към него и тогава осъзнал, че делфинът се прицелвал в приближаващата акула. „В един момент напрежението беше много голямо, след това всичко се успокои. Акулата изчезна много бързо. Беше изключително странно преживяване.“

Хейтхаус казва в предаването, че в повечето случаи китовете и делфините вероятно не се опитват да защитават хората по алтруистични причини, а по-скоро се опитват да защитят себе си или малките си. Но случаят със спасителите от Нова Зеландия озадачава дори него: „Това е един случай, в който наистина изглежда, че делфините са защитили хората“, казва той за Live Science.

Премиерата на „Спасени от аула“ в Disney+, Hulu и National Geographic е на 2 юли.