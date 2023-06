Guardian: Могат ли хората някога да разберат какво мислят животните?

П отокът от нови изследвания оборва старите схващания за това на какво са способни и на какво не животинските умове - и променя начина, по който мислим за собствения си вид.

Екип от изследователи от Испания и Германия наскоро се зае да проучи дали животните са способни на логистични разсъждения.

Последната вълна от популярни книги за познанието на животните доказва, че уменията, които дълго време се приемаха за прерогатив на човечеството, от планирането на бъдещето до чувството за справедливост, всъщност съществуват в цялото животинско царство - и то не само при приматите или другите бозайници, но и при птиците, октоподите и др. През 2018 г. например екип от Университета в Буенос Айрес откри доказателства, че зебрите, чиито мозъци тежат половин грам, имат сънища. Монитори, прикрепени към гърлата на птици, установиха, че когато те спят, мускулите им понякога се движат точно по същия модел, както когато пеят на глас; с други думи, изглежда, че те сънуват как пеят.

През 21-ви век подобни открития допринасят за значителна промяна в начина, по който хората мислят за животните - и за самите себе си. Според Аристотел хората се отличават от другите живи същества, защото само ние притежаваме разумна душа. Познаваме нашия вид като Homo sapiens, "мъдър човек".

Can humans ever understand how animals think? https://t.co/lvO7iLLhAY