Обвиняемият за убийството на Тупак Шакур пледира невинен

Б ивш лидер на гангстерска банда, обвинен в убийство в рамките на разследването на смъртта на хип-хоп легендата Тупак Шакур преди 27 години, пледира невинен пред съд в Лас Вегас, предадоха АФП и Асошиейтед прес.

Дуейн Дейвис, известен като Кийфи Ди, беше обвинен в убийството през септември, въпреки че не е държал оръжието по време на престъплението, извършено на 7 септември 1996 г.

Бившият лидер на лосанджелиска улична банда, който вече е на 60 години, отдавна призна за участието си в убийството на Тупак Шакур. Музикантът почина на 25 години, след като по него беше стреляно от автомобил в Лас Вегас.

По-специално, Дейвис се похвали, че е "командвал" операцията за убийството на Тупак и на рапъра Марион "Сюдж" Найт, ръководител на лейбъла "Дет роу рекърдс" (Death Row Records), като отмъщение за нападение над племенника му.

